Tui prepara nueve centros educativos para el inicio del curso

El Concello de Tui, a través de la concellería de Ensino, Cultura e Mocidade, ha ejecutado diversas actuaciones de mejora y conservación en los nueve centros educativos públicos del municipio con el objetivo de prepararlos para el nuevo curso escolar.

Los trabajos, financiados con fondos propios, han consistido en labores de mantenimiento como pintura, reparación de cubiertas y canalones, pequeños arreglos en las instalaciones y tareas de limpieza y desbroce en los recintos escolares. La concejala Sonsoles Vicente, indicó que todos los centros educativos de la ciudad cuentan con una antigüedad considerable —en algunos casos superior a los 50 años—, lo que exige cada vez una mayor inversión para garantizar su conservación y adaptarlos a las necesidades de los actuales planes educativos.

Además, entre las actuaciones realizadas durante el periodo vacacional figura la mejora del edificio que alberga el Conservatorio Profesional de Música y la Escuela Municipal de Música.