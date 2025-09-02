Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo

El acceso más céntrico de Vigo hacia la autopista AP-9 –y también uno de los más utilizados– tuvo que cerrarse al tráfico el pasado mes de julio debido a las obras de humanización de la calle Lepanto. El túnel quedó completamente clausurado, lo que obligó a los conductores a buscar alternativas durante el verano para entrar a la AP-9. En cuestión de días podrán al fin recuperar este acceso.

Las obras en la calle Lepanto continuarán hasta 2026. De hecho, aunque inicialmente la vía se cerró por completo al tráfico, desde mediados de agosto reabre puntualmente a partir de las tres de la tarde, permitiendo el paso de vehículos hacia Vialia a través de un carril de circulación. No hacia el túnel de acceso a la autopista AP-9, que continúa cerrado.

La próxima semana el tráfico en Vigo se multiplicará con motivo del inicio del curso escolar. Pero no será ahí –al menos según las previsiones municipales– cuando la ciudad recupere el tráfico en el túnel de Lepanto hacia la AP-9.

Según el plan de la Concejalía de Tráfico, los conductores podrán volver a utilizar el túnel a partir de mediados de septiembre. Todo ello, si las obras no se retrasan.

Plano del proyecto de reforma de la calle Lepanto de Vigo. / Oficial

Importante restricción

Y, aunque el Concello estima que el túnel de Lepanto hacia la AP-9 podrá volver a utilizarse a partir del 16 de septiembre, la calle tendrá una importante limitación que podría complicar la circulación en hora punta para todos aquellos conductores que se dirijan tanto hacia el subterráneo como al entorno del Centro Comercial Vialia.

Aunque está previsto que se reabra al tráfico ese acceso a mediados de septiembre, la obra de reforma de la calle Lepanto continuará hasta 2026, y la circulación por este vial quedará limitada a un solo carril, teniendo que derivarse todos los vehículos que lleguen desde Gran Vía por un embudo a lo largo de toda la curva.

La céntrica calle Lepanto de Vigo, uno de los nudos de tráfico más importantes de la ciudad y «antesala» de la estación intermodal y del Centro Comercial Vialia comenzó su transformación el pasado mes de junio. Aunque esta céntrica vía de la ciudad lleva años sometiéndose a diferentes obras (la creación del túnel y la supresión del último reducto del polémico «scalextric» entre ellas), hasta ahora no se había llevado a cabo una humanización. Ahora se está abordando su deficiente de conservación con multitud de cicatrices de las últimas obras que ha soportado.

El plan municipal de Tráfico está a punto ahora de entrar en la tercera y última fase de la obra, la más larga, pero también la menos restrictiva en materia de circulación: a partir de mediados de septiembre y hasta final de obra -que se estima que dure hasta julio de 2026- está previsto que reabra el túnel de Lepanto para permitir de nuevo el acceso de vehículos hacia la AP-9 y que quede un carril de circulación permanente a lo largo de todo el vial.