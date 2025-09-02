Torrente Ballester tiene un peldaño junto a la biblioteca de Nigrán
El Concello de Nigrán ha dedicado uno de los peldaños de la Praza da Biblioteca al desaparecido escritor Gonzalo Torrente Ballester, que mantuvo un estrecho vínculo con el municipio. El homenaje coincidió con la presencia de su familia en el chalé de San Pedro da Ramallosa, residencia estival del autor desde 1973.
El alcalde, Juan González, y los familiares descubrieron un escalón de granito grabado con la frase «Abarloados en el olvido, Ariadna, viviremos», de su novela «La isla de los jacintos cortados».
La iniciativa forma parte del proyecto municipal de dedicar cada peldaño de esta escalinata a escritores ligados a la localidad, inaugurado en junio con Alfonso Álvarez Cáccamo.
Torrente Ballester (Ferrol, 1910 – Salamanca, 1999), Premio Cervantes en 1985 y miembro de la RAE desde 1975, fue un habitual en la vida cultural de la comarca, donde compartía tertulias con Carlos Casares en Baiona.
