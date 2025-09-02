The Rapants, este jueves en el antiguo estadio del Trega
A Guarda
El esperado concierto de The Rapants, una de las bandas más reconocidas del panorama musical gallego actual, ya tiene nueva fecha: será el próximo jueves 4 de septiembre en el antiguo estadio del Trega. El concierto había sido suspendido el día 30 por la lluvia.
El grupo, conocido por su estilo fresco y enérgico, promete una noche de música vibrante para despedir los últimos días del verano antes de la vuelta a la rutina. Entre sus temas más populares destacan «O Avión», «La Favorita» y «Meu Cariño», que se han convertido en himnos para sus seguidores. La velada arrancará a las 21.30 horas.
