The Rapants, este jueves en el antiguo estadio del Trega

El esperado concierto de The Rapants, una de las bandas más reconocidas del panorama musical gallego actual, ya tiene nueva fecha: será el próximo jueves 4 de septiembre en el antiguo estadio del Trega. El concierto había sido suspendido el día 30 por la lluvia.

El grupo, conocido por su estilo fresco y enérgico, promete una noche de música vibrante para despedir los últimos días del verano antes de la vuelta a la rutina. Entre sus temas más populares destacan «O Avión», «La Favorita» y «Meu Cariño», que se han convertido en himnos para sus seguidores. La velada arrancará a las 21.30 horas.