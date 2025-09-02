El taller de empleo de Salceda recupera canastros y lavaderos

El obradoiro dual «Recuperación do Legado Patrimonial en Salceda» se clausuró ayer con la puesta en valor de varios elementos singulares del municipio. Entre las actuaciones realizadas destacan la restauración de los canastros de Arrotea, el lavadero de Fontán en Parderrubias, la fuente del Rial en Picoña, el lavadero de Costa da Prata en Entenza y el lavadero del Pozo da Feira en Santa María. Asimismo, se instalaron paneles y señalización en distintas rutas naturales como las de los ríos Landres y Caselas, así como en la de Laxe-Picoña.

El acto de despedida contó con la presencia de la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y de la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira. Ortiz subrayó la aportación de 411.928 euros por parte de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para dar continuidad a una nueva edición de este programa formativo impulsado por el Concello.

La representante autonómica destacó el carácter dual de este tipo de talleres, con una tasa de inserción laboral cercana al 60%. «Son iniciativas que combinan formación y empleo, adaptadas a la realidad social y económica de Galicia y a las necesidades de las empresas del entorno», señaló la delegada de la Xunta.

En esta edición participaron 20 personas desempleadas, que recibieron formación en albañilería y carpintería a través de trabajos prácticos vinculados a la recuperación del patrimonio local.

La alcaldesa de Salceda agradeció a la Xunta el apoyo para este obradoiro y manifestó su confianza en que de nuevo el Concello de Salceda pudiese acceder a un nuevo taller a través de esta línea de subvenciones. Con todo, la alcaldesa indicó que existe en Salceda un bajo nivel de desempleo actualmente «xa que de 9.470 habitantes temos 399 persoas en desemprego» y muchas de estas subvenciones están vinculadas al desempleo. «Agardo que a Xunta teña en conta a necesidade dos obradoiros para xerar emprego, formación o para a creación de oficios como albañilería ou carpintería...», señaló la regidora

Por otra parte, Ortiz avanzó también que en 2025 la Xunta destina 3,9 millones de euros a la puesta en marcha de diez obradoiros en el área de Vigo. Como Vigo Capacita X, Queda en Mos III (Mos) o Porriño Humaniza (Porriño).