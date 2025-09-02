La segunda fase de limpieza de caminos arranca en O Viso

Todos los caminos municipales estarán en perfecto estado antes de que finalice el año, según ha anunciado el Concello de Redondela, que ha iniciado esta semana la segunda campaña anual de limpieza y desbroce en las parroquias del municipio. El contrato, calificado como “histórico” por el gobierno local, permite realizar labores de mantenimiento en las 13 parroquias dos veces al año. Las actuaciones comenzaron en la parroquia de O Viso, concretamente en la zona de Soutoxuste, y continuarán la próxima semana por el resto de barrios. Posteriormente, las brigadas se desplazarán a las parroquias de Cesantes y Ventosela.

Los trabajos incluyen el desbroce y limpieza de márgenes, cunetas, taludes y sistemas de drenaje, así como la retirada de residuos vegetales y basura acumulada. Se utilizan máquinas especializadas para garantizar una limpieza profunda, permitiendo así una correcta evacuación del agua y evitando inundaciones en época de lluvias.

Este contrato, con una duración inicial de dos años y un importe de 989.268 euros, contempla la posibilidad de prórroga anual por dos años más. Según la alcaldesa Digna Rivas, se trata de una apuesta decidida por mejorar la calidad de vida en las parroquias.