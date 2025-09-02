Sanidade encomienda al jefe de Salud Mental la dirección asistencial del área

En los once años que lleva bajo su mando, el de Psiquiatría es uno de los servicios que más ha crecido en el Área Sanitaria de Vigo y, pese a ello, aún le queda bastante camino para cubrir unas necesidades que han crecido exponencialmente. El doctor José Manuel Olivares, que prefiere denominarlo Salud Mental, ha liderado su reorganización y ampliación con una visión integradora e innovadora. Ahora, la Consellería de Sanidade confía en él para ser el nuevo número dos del Área Sanitaria de Vigo.

La entrada de Antonio Gómez Caamaño como titular de Sanidade en abril del año pasado desencadenó decenas de cambios en los cargos de primera y segunda línea. En el Área Sanitaria de Vigo se salvó su gerente, Javier Puente Prieto, pero hubo relevo en el siguiente escalón médico, el de la Dirección Asistencial –y en las cuatro direcciones que de ella dependen—. Ocupó el cargo la doctora Esther Casal Rodríguez en el mes de junio. Poco después de un año, ha dimitido y ha solicitado el regreso a su plaza en el Servicio de Admisión y Documentación por «motivos personales», según el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

El nombramiento del doctor José Manuel Olivares como director asistencial llama la atención por su perfil. Son más habituales profesionales sanitarios con una mayor experiencia en puestos de dirección, como es el caso de su antecesora o de la anterior, Susana Cerqueiro —que lo ocupó formalmente de noviembre de 2020 a junio de 2024—. Previamente, también habían desempeñado este cargo el actual director general de asistencia sanitaria del Sergas, Alfredo Silva Tojo, o el ex conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, entre otros. La condición de jefe de servicio del doctor Olivares —poco frecuente en estos puestos— recuerda a la del actual conselleiro, jefe de Oncología Radioterápica en el Hospital Clínico de Santiago.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), el doctor Olivares obtuvo su doctorado en Psiquiatría en la Universidad de Oviedo y completó su especialidad en Vigo y en la Universidad de Cambridge. Es profesor asociado de la USC e investigador responsable del Grupo de Neurociencia Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), el único gallego vinculado al Centro de Investigación Biomédica de España en Red Salud Mental (Cibersam).

Afable al trato, didáctico en sus explicaciones y combativo y perseverante en la demanda de recursos para su servicio, su década al frente de Salud Mental le confiere experiencia en gestión. Defensor de integrar a los crónicos psiquiátricos en lo posible en la sociedad, bajo su mando se cerró el Rebullón y se llevaron estos ingresos al Nicolás Peña, donde también se ha concentrado la atención ambulatoria infanto-juvenil con la que fue la primera unidad de este tipo en Galicia. Creó programas innovadores, como el de atención a primeros episodios psicóticos en colaboración con asociaciones de pacientes. Larga fue su lucha por una zona de hospitalización infanto juvenil en el Álvaro Cunqueiro y, de forma incansable, persigue espacios para seguir ampliando el número de unidades ambulatorias de adultos. El Sergas destaca que su labor ha estado marcada por la búsqueda constante en la normalización del abordaje de la Salud Mental dentro del sistema público.

Anterior nombramiento

El último nombramiento en la Dirección del área sanitaria había sido el de la doctora Margarita Estévez, directora de Atención Primaria —que ahora dependerá del doctor Olivares, al igual que las direcciones de Hospitalaria, Enfermería y Procesos de Soporte—. Esta médica de familia pasaba consulta en el centro de salud de López Mora, que cerrará sus puertas para trasladarse al Olimpia Valencia. Algunos vieron en su elección un guiño de cara a este proceso. Salud Mental también tiene ahora muchos retos por delante.

