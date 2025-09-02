Renfe activa el plan de transporte por carretera ante las obras entre Vigo-Guixar y Redondela

Renfe acaba de anuncian un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los viajeros durante seis fines de semana de septiembre y octubre por obras de mejora de Adif en la infraestructura entre Redondela y Vigo-Guixar.

Los trabajos supondrán el corte ininterrumpido de la circulación entre Vigo Guixar y Redondela desde última hora de cada viernes hasta primera hora del siguiente lunes. Durante el mes de septiembre, los días de afectación serán del 5 al 8, del 12 al 15, del 19 al 22 y del 26 al 29. En octubre, se prevé la modificación el servicio del 3 al 6 y del 24 al 27.

Adif está avanzando en la modernización de la línea Ourense-Vigo (línea del Miño) para su adecuación al Corredor Atlántico, reforzar la conexión con Portugal y aumentar su capacidad para tráfico de viajeros y mercancías.

En el marco de la renovación integral del tramo Vigo Guixar-Redondela, Adif efectuará durante estos cortes trabajos incompatibles con el tráfico ferroviario, como el levante de vías, la demolición y construcción de un nuevo paso superior junto a la estación de Redondela o el tratamiento de losas en los pasos inferiores del trayecto.

Renfe garantizará la movilidad de los viajeros con un plan alternativo de transporte que incluye traslados por carretera para algunos trenes (con la programación de más de 350 servicios de autobuses y 70 de taxis) y también la modificación puntual de algunos servicios Regionales, Alvia e Intercity.

Acceso del Corredor Atlántico hacia el área de Vigo / Hugo Barreiro

Servicios Regionales

La compañía ha establecido las siguientes alternativas en las conexiones Vigo-A Coruña, Vigo-Santiago, Vigo-Ourense y Vilagarcía-Santiago:

Regionales Vigo-A Coruña-Vigo

Los viernes, el tren Regional A Coruña-Vigo Guixar de las 19:08h realizará por carretera el trayecto entre Pontevedra y Vigo Guixar.

Los sábados y los domingos, los viajeros de los Regionales que circulan entre Vigo Guixar y A Coruña, en ambos sentidos, se transbordarán a otro tren en Pontevedra. La estación de origen/destino de estos servicios se modificará a Vigo Urzáiz. Estos trenes realizarán parada en la estación de Redondela AV y Arcade.

Regionales Vigo-Vilagarcía/Santiago-Vigo

Los viernes se modificarán los servicios que parten de Santiago de Compostela a las 20:30h y a las 22:10h con destino Vigo Guixar. Los viajeros realizarán por carretera el trayecto desde Pontevedra hasta destino.

Los sábados y domingos, los regionales Vigo-Santiago de Compostela y Vilagarcía-Santiago de Compostela, en ambos sentidos, realizarán el recorrido íntegro por carretera.

Los lunes, el Regional que parte de Guixar a las 6:20h con destino Santiago se transbordará por carretera desde la estación olívica hasta Pontevedra, desde donde se continuará el recorrido en tren.

Regionales Vigo Guixar-Ourense-Vigo Guixar

Los Regionales que conectan Vigo Guixar y Ourense, en ambos sentidos, realizarán sábados y domingos por carretera el trayecto entre Guixar y Guillarei. Como excepción, el enlace del Transversal de Barcelona (Ourense-Vigo de las 22:05h y Vigo-Ourense de las 7:43h) realizará el recorrido completo por carretera.

Alvia Vigo-Barcelona-Vigo

Los servicios Alvia que conectan Cataluña con Galicia realizarán por carretera el trayecto entre Ourense y Vigo los viernes y domingos; y el trayecto entre Vigo y Ourense los sábados y lunes.

Intercity Vigo-Porto Campanha-Vigo

Con motivo de las obras en la infraestructura, el trayecto entre Vigo Guixar y Valença do Minho se realizará por carretera los siguientes días:

IC 420 Vigo-Guixar (08:58)- Porto-Campanha de sábado a lunes

IC 421 Porto-Campanha (10:59)-Vigo-Guixar sábados y domingos

IC 422 Vigo-Guixar (19:56)- Porto-Campanha sábados y domingos

IC 423 Porto-Campanha (20:10)-Vigo-Guixar de viernes a domingo