El PSOE de Ponteareas pide que el Concello no prohíba jugar en la Plaza Mayor

El grupo municipal socialista de Ponteareas ha remitido una carta a la alcaldesa, Nava Castro, en la que reitera su «firme oposición» a la colocación de señales de prohibido en la Praza Maior que impiden el juego infantil en este espacio público emblemático.

La portavoz socialista, Vanesa Fernández Soage, recordó que ya en febrero, cuando el gobierno local instaló las señales, el PSdeG-PSOE expresó públicamente su rechazo por considerar que estas restricciones «atentan contra los derechos de la infancia y rompen con el modelo de villa abierta, inclusiva y pensada para las personas» que defiende su formación.

Según el PSOE, durante el último pleno, el propio ejecutivo municipal admitió que «no existe ninguna ordenanza municipal que ampare esta prohibición». Para Fernández Soage, esta actuación «constituye un abuso de poder, genera inseguridad jurídica y limita de forma arbitraria el uso del espacio público por parte de la ciudadanía, especialmente de los más pequeños».

Los socialistas sostienen además, que la medida contradice los compromisos adquiridos por el Concello con la Estratexia Ponteareas 2030, que en su Eje 2 establece la necesidad de garantizar la accesibilidad universal de los espacios públicos y promover la cohesión social y la inclusión.

Por su parte desde el gobierno local, el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera, asegura que esas señales se instalaron a petición «de las vecinas y vecinos que usan habitualmente ese espacio».

Además el edil indica que son señales informativas dirigidas a niños de más de 5 años «y no señales de prohibición». «Los problemas vienen no por niños pequeños sino por lo que andan en bicicleta o juegan a la pelota como si estuvieran en un campo de fútbol, golpeando a personas que también tienen derecho a disfrutar del espacio», dice.

Carrera invita a preguntar a los usuarios de la plaza y locales de hostelería la situación que viven en algunas ocasiones: «Es nuestra obligación intentar que exista convivencia», asegura el edil.