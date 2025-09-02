Príncipe acoge una exposición al aire libre sobre los Parques Nacionales
La muestra se inaugura hoy y pone en valor la conservación de estos espacios naturales
Vigo acoge hasta el 30 de septiembre la exposición fotográfica al aire libre Parques Nacionales, una muestra que pone en valor el trabajo de conservación realizado en estos espacios naturales y su importancia para el futuro de la biodiversidad.
Organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Afundación, con el apoyo del Grupo Tragsa y la producción de Lunwerg, la exposición reúne 93 impactantes fotografías ganadoras o finalistas del concurso nacional de fotografía Fotoparques. Las imágenes capturan algunos de los paisajes y detalles más sorprendentes de los parques nacionales españoles. Gracias a la colaboración del Concello de Vigo, la exposición se podrá visitar en plena calle del Príncipe, uno de los principales ejes comerciales de la ciudad. La inauguración tendrá lugar hoy a las 12 horas.
