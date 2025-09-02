El PP denuncia el «sablazo» en el recibo de la basura, con alzas del 50%
Lamenta que el Concello no aplica medidas para aliviar la presión fiscal
El grupo municipal del Partido Popular de Vigo lamenta que este mes de septiembre empieza con el «sablazo» del gobierno de Abel Caballero al bolsillo de los vigueses, con el cobro domiciliado de un recibo de la basura que ha aumentado hasta un 49%. «Se consuma el sablazo de la basura municipal impuesto por Abel Caballero para miles de familias viguesas que tienen domiciliado este recibo municipal», reprochó el portavoz del grupo municipal, Miguel Martín.
Así, el mes de la vuelta al cole será todavía más complicado para las familias viguesas, que han visto como el recibo de la basura de 92,65 euros de 2024, año en el que ya se fijó una subida del 4%, ha vuelto a ascender. «A todas ellas hoy se les está cargando en cuenta el cobro de este tarifazo que se ha incrementado en este 2025 hasta en un 50% pese a la promesa realizada en su día por Abel Caballero cuando aseguró que en ningún caso esta subida se iba a repercutir al bolsillo de los ciudadanos sino que sería asumida directamente por las arcas municipales. Y ahí está la hemeroteca», remarcó Miguel Martín, en referencia a la promesa lanzada por el regidor vigués hace ahora un año, en agosto de 2024.
El portavoz del PP de Vigo lamenta que «los vigueses continúan pagando cada vez más sin que se materialicen las medidas prometidas por Abel Caballero para aliviar la presión fiscal». «Se trataba de una nueva falsa promesa que lanzó en su momento Caballero para tratar de acallar las críticas iniciales pero que se ha revelado, una vez más en mentira», añadió el edil popular.
