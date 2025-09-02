Mos estrena un nuevo vehículo municipal de «renting»

El Concello de Mos acaba de incorporar a su parque móvil un nuevo vehículo adquirido a través del sistema de «renting». La nueva incorporación está destinada al departamento de Vías y Obras y se trata de un coche funcional, modelo Primastar y adaptado a las necesidades del servicio que permitirá mejorar la operatividad diaria del personal municipal encargado del mantenimiento y conservación de las infraestructuras públicas.

Con esta adquisición, el gobierno local reafirma su apuesta por el modelo de «renting» como fórmula sostenible, eficiente y económica para la renovación progresiva del parque móvil municipal.

«Este sistema», aseguran desdel el Concello de Mos, «garantiza vehículos siempre en óptimas condiciones, con un mantenimiento incluido y una gestión más racional de los recursos públicos».

Este nuevo coche se suma así a las anteriores incorporaciones hechas bajo este mismo modelo de gestión, consolidando una estrategia que el Concello prevé continuar aplicando en los próximos años.