La otra cara de la explosión turística

Nada (o casi) en la vida es blanco o negro, siempre hay matices y en la eclosión del turismo no hay excepciones. Nadie discute que el bum que ha protagonizado Vigo de un tiempo a esta parte en esta materia le ha consolidado como un destino de referencia para los visitantes, ya sea por tierra, mar o aire. Este año, hasta el cierre del mes de julio ha alojado en sus hoteles a 281.397 personas y ha recibido por mar a 160.669 cruceristas. A estos más de 442.066 visitantes hay que sumar todos los que escogen algún alojamiento alternativo, como las viviendas de uso turístico que cada vez van a más, o aquellos que visitan la ciudad y no pernoctan en ella.

Como está sucediendo en decenas de ciudades en las que el turismo es una pata fundamental de su desarrollo, los servicios también se multiplican y, cuando uno camina por los puntos de referencia del municipio es casi imposible no cruzarse con un grupo de visitantes escuchando las explicaciones de un guía, en rutas contratadas a un precio fijo o, en una gran parte de los casos, con los denominados free tours, en los que es el cliente el que, una vez terminada la ruta de entre 90 y 120 minutos normalmente, elige cuánto dinero le paga a su cicerone.

En estos momentos, según los datos que aporta la Axencia de Turismo de Galicia, hay algo más de 1.230 guías acreditados en la Comunidad, de los que unos 80 tienen como concello de referencia Vigo, aunque la normativa les permite trabajar en cualquier punto de España o de la Unión Europea, destacando entre sus obligaciones llevar en un lugar visible su carné oficial, aunque voces del sector apuntan que es habitual desde hace un tiempo que personas ejerzan como guía sin esa acreditación, que se hace todavía más necesaria en los Bienes de Interés Cultural, como es por ejemplo el Casco Vello de Vigo.

Competencia desleal

«Seguimos teniendo el problema de otros años, la proliferación de guías de turismo no oficiales, lo que genera una competencia desleal frente a las empresas y profesionales que sí cumplimos con todos los requisitos», destaca el CEO de WE Galicia, David Don, que critica la «ausencia de inspecciones oficiales por parte de Turismo de Galicia», algo que corroboran también integrantes de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia (Apit Galicia).

«Tienen tanto que abarcar que les supera, porque sí que sabemos que hay empresas, que al final son las verdaderas culpables, que tienen contratados una serie de guías con carnet y otros que no», señala una guía viguesa que forma parte de este colectivo, poniendo el foco también en lo que entiende como «competencia desleal» determinados free tours al no constar ningún recibo ni ticket del servicio prestado.

La Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia no es la única, aunque sí la que más historia tiene al llevar más de 40 años funcionando. Hace un lustro nacía Agagui y algunos de sus integrantes no perciben en Vigo un problema con profesionales que trabajen sin acreditación, achacando esas quejas, por un lado, a un nuevo modelo de entender las visitas turísticas, con los free tours ganando cada vez más espacio a las rutas con precios cerrados, lo que les quita cuota de mercado.

Desde la Axencia de Turismo de Galicia, mientras, preguntada por si han abierto expedientes, se limitan a asegurar que «mantemos o noso compromiso de loitar contra o intrusismo profesional», garantizando que «mantemos unha vixilancia sobre as actividades e os profesionais ao abeiro do Plan Anual de Inspección Turística». No ofrecen, sin embargo, ninguna cifra concreta sobre el resultado de ese trabajo, limitándose a recordar que las sanciones por actuar sin habilitación legal oscilan entre los 901 y los 9.000 euros.

La proliferación de «guías pirata» aprovechando la demanda cada vez más mayor no es la única preocupación del sector, sino que la forma de explicar los secretos de la ciudad también está en tela de juicio. La guía que está asociada a Apit Galicia señala que cada vez es más habitual escuchar al cicerone con un altavoz a un volumen que complica la convivencia y el trabajo del resto. «Debería ser regulado, el otro día estaba trabajando con un grupo y me resultaba súper molesto, es un poco rollo feriante», explica esta profesional, que urge una regulación y recuerda que en ciudades como Santiago ya está prohibido usar ese tipo de megafonía, imitando lo sucedido en otras ciudades como San Sebastián, Barcelona o Toledo.

Con todos estos ingredientes en el cóctel, desde el sector instan a analizar las consecuencias de un bum turístico que ven claramente positivo en líneas generales, pero que esconde matices que pueden acabar matando a la gallina de los huevos de oro. «¿Qué queremos? ¿Turismo de calidad u otra cosa?», señala esta guía.

Con los datos sobre la mesa y el crecimiento fulgurante de Vigo en los últimos años, el debate está cada vez más abierto y ya no gira solo alrededor de la multiplicación de las viviendas de uso turístico y su efecto sobre el alquiler residencial, cada vez son más cuestiones las que obligan a tomar decisiones.