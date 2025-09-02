Jornada de bienvenida en el campus

El pabellón del campus acoge este viernes la jornada de bienvenida a los nuevos alumnos de la UVigo. Desde las 10 a las 13 horas, los asistentes podrán recibir información sobre becas, movilidad, actividades deportivas, asociacionismo, igualdad o alojamientos. Además, a lo largo de la jornada habrá música y regalos sorpresa para los estudiantes recién llegados.