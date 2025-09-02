Inversión histórica en zonas verdes y parques infantiles: 74,5 millones

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Vigo aprobó ayer la licitación del contrato para el mantenimiento y conservación de las zonas verdes de la ciudad. Con una duración prevista de cinco años y un presupuesto total cercano a los 65 millones de euros, se trata de una de las mayores inversiones municipales en materia de sostenibilidad urbana y calidad del espacio público.

El contrato contempla el cuidado integral de los parques forestales, grandes áreas urbanas, zonas ajardinadas en rotondas, medianas, jardineras y el conjunto del arbolado de la ciudad. Según explicó el alcalde Abel Caballero, esta actuación responde al crecimiento de áreas humanizadas en Vigo, lo que ha convertido a la ciudad en «un entorno cada vez más verde», que requiere una atención técnica más amplia y constante.

Como parte del nuevo acuerdo, la plantilla dedicada a este servicio pasará de 110 a 146 trabajadores, una ampliación que permitirá ofrecer una atención más eficiente y una mejora notable en el estado y presentación de las zonas verdes. El alcalde subrayó que esta contratación también tendrá un impacto positivo en la creación de empleo estable y en la profesionalización del sector.

En paralelo, el gobierno local validó la licitación de otro contrato destinado al mantenimiento y reposición de áreas de juego infantil, mobiliario urbano, fuentes ornamentales, espacios recreativos de agua y parques caninos. Este segundo contrato estará dotado con 9,5 millones de euros durante los próximos cinco años, lo que supone una inversión media de casi 2 millones anuales.

Gracias a esta partida adicional, el Ayuntamiento podrá atender un total de 148 parques infantiles —siete más que en el contrato anterior—, incrementar en un 7 % las áreas biosaludables y en un 34 % las pistas deportivas urbanas, además de mantener cerca de 4.000 bancos públicos distribuidos por toda la ciudad. También se incluye en este lote la conservación de fuentes ornamentales, paneles fotovoltaicos y las piscinas del complejo de Samil. En total, los operarios actuarán sobre una superficie total de 53.754 metros cuadrados que ocupan esas 148 áreas destinadas a los pequeños de la ciudad.

En el contrato se establece que cualquier elemento de juego y mobiliario de los parques infantiles deberá reponerse o ser reinstalado para garantizar la seguridad de los niños, además de señalizar aquel mobiliario que no puede ser utilizado hasta que se complete el arreglo. Con frecuencia anual, por otro lado, se procederá a la limpieza de los monumentos o estructuras por medios naturales «no abrasivos» en lo que respecta a la eliminación de musgos, residuos o depósitos de polvo.

Con estas licitaciones, el Concello refuerza su apuesta por una ciudad más habitable, verde y accesible, en línea con los objetivos de sostenibilidad urbana y mejora del bienestar ciudadano. Desde el gobierno local destacan que el mantenimiento de los espacios públicos no solo mejora la estética urbana, sino que también contribuye a la salud física y mental de la población, fomentando el uso de zonas al aire libre y el contacto con la naturaleza.

20 alumnos inauguran mañana los viajes del ‘Vigo en inglés’

Abel Caballero informó ayer que mañana miércoles sale el primer grupo del programa Vigo en inglés con destino al Reino Unido e Irlanda. La primera de las salidas cuenta con 20 alumnos del IES República Oriental del Uruguay que realizarán su estancia en Herefordshire, volarán a Manchester y Liverpool y regresarán a la ciudad el miércoles 24 de septiembre.

Entre este mismo mes y octubre se desplazarán desde Vigo los 1.020 alumnos becados, repartidos en 51 grupos que serán acompañados por monitores del programa, quienes se encargan de atender las necesidades del alumnado durante su estancia en el lugar de destino. El Concello destina a este programa de inmersión lingüistica 3,3 millones de euros.