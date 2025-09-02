Los hoteles logran en agosto una ocupación media del 90%
Vigo se despide de un agosto que volvió a ser un auténtico éxito en cuanto a turismo. Según informó ayer el alcalde, este último fin de semana, pese a las inclemencias meteorológicas, los hoteles tuvieron ocupadas el 80% de sus habitaciones. Pero si se hace un cómputo global de todo el mes, la ocupación media fue del 90%. Es decir, los establecimientos hoteleros (y también los pisos turísticos) prácticamente estuvieron llenos durante el período de más movimiento del verano. El alcalde celebró el dato, que calificó de «inimaginable».
