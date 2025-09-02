El primer solo en Manhattan

El cuerpo como punto de partida, el movimiento como lenguaje y el teatro como un acto comunitario. Así se puede resumir el recorrido artístico de Noa Covelo, creadora escénica, directora de movimiento y actriz que en pocos años ha sabido abrirse un hueco dentro y fuera de Galicia, llevando su investigación a escenarios internacionales como Nueva York.

Desde pequeña, Noa sintió un impulso que la empujaba a aprender y a explorar. Pero no fue hasta sus estudios de teatro, cuando se topó con las asignaturas de danza y expresión corporal, que descubrió el verdadero potencial de su cuerpo como herramienta artística. «Me empecé a ver muy capaz de utilizar el cuerpo para la danza o el movimiento expresivo, y ahí me dije, vale, me interesa este lenguaje», recuerda. A partir de entonces, se formó en diferentes academias, comenzó a dar clases y a investigar por su cuenta. La docencia le ofreció un lugar desde donde consolidar lo aprendido y experimentar con su propio lenguaje escénico. «Enseñar me ayudaba a asentar conocimientos y a la vez a seguir explorando».

Ese camino de formación y búsqueda se amplió con la beca Fulbright, que la llevó a Nueva York entre 2023 y 2024. Allí realizó el certificado de análisis de movimiento en la escuela Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies, un año intenso en el que decidió volcarse por completo ensu proyecto. La experiencia fue tan enriquecedora como exigente: «Fue un sacrificio personal, porque estuve un año entero sin volver, pero profesionalmente me nutrió muchísimo. Asistí a clases, a exposiciones, a muchísimas obras, y todo eso me hizo crecer como artista».

Estreno en Manhattan

En la ciudad estadounidense desarrolló Ritual of Resignation, un proyecto que nació de la necesidad de reencontrar la sensación de comunidad que había dejado en Galicia. Lo estrenó en Manhattan, en un teatro alternativo, y aquel momento marcó un antes y un después en su trayectoria. «Actuar en Nueva York era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Fue un proceso duro porque era mi primer solo, pero al mismo tiempo me confirmó que el teatro es comunitario y que no tiene sentido si no incluye a más gente».

La estancia le permitió también trabajar con otros creadores, como el coreógrafo David Appel. Esa experiencia reforzó su pensamiento de que el riesgo es esencial en el proceso artístico. «En Galicia muchas veces intentamos encajar dentro de unos estándares de calidad, mientras que en Nueva York percibí mucha más valentía. La gente no tiene miedo a presentar propuestas radicales o que no gusten».

Ya en la ciudad, Noa ha seguido experimentando con nuevas formas. En 2024 presentó Corpoflor, una pieza en la que incorporó música electrónica en directo y elementos recogidos de la fiesta del Corpus Christi de Ponteareas. «Fue un proyecto que me ayudó a asentar mi manera de trabajar, pero también a abrirme a lo sonoro, a producir música en directo».

Su trabajo aborda múltiples direcciones, desde piezas creadas para escuelas de danza hasta espectáculos underground como El Rapto de Proserpina, donde el humor sarcástico, la danza y la interacción con el público exploraban la dualidad humana. Siempre con un mismo punto de partida, el cuerpo. «El movimiento es lo más importante. A partir de ahí se van sumando capas como la música o el vestuario, pero siempre comienzo por el cuerpo para entender tanto la interpretación como la dirección».

A medio camino entre lo local y lo internacional, Noa Covelo representa a una generación de creadoras gallegas que han encontrado en la mezcla de tradición y riesgo una voz propia. Su carrera demuestra que el teatro sigue siendo, por encima de todo, un espacio para compartir y para volver a casa fuera de casa.