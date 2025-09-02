Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los drones de carreras compiten en Porriño

El evento se celebró en la pista de vuelo de Quintela | Pendiente el Furaventos Meeting

Piloto durante la celebración del campeonato en Porriño. | D.P.

D. P.

Lugar

La pista de vuelo en Quintela, parroquia de Pontellas en Porriño, acogió por segunda vez el Campeonato de España F9U Drones de Carreras. Participaron una veintena de pilotos y la prueba estaba organizada por el Club de Aeromodelismo Furaventos.

La actividad continúa el próximo fin de semana, los días 6 y 7 de septiembre, con el Furaventos Meeting, un encuentro internacional que reunirá a medio centenar de pilotos de España, Francia y Portugal.

