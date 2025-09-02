Los drones de carreras compiten en Porriño

La pista de vuelo en Quintela, parroquia de Pontellas en Porriño, acogió por segunda vez el Campeonato de España F9U Drones de Carreras. Participaron una veintena de pilotos y la prueba estaba organizada por el Club de Aeromodelismo Furaventos.

La actividad continúa el próximo fin de semana, los días 6 y 7 de septiembre, con el Furaventos Meeting, un encuentro internacional que reunirá a medio centenar de pilotos de España, Francia y Portugal.