Los drones de carreras compiten en Porriño
El evento se celebró en la pista de vuelo de Quintela | Pendiente el Furaventos Meeting
Lugar
La pista de vuelo en Quintela, parroquia de Pontellas en Porriño, acogió por segunda vez el Campeonato de España F9U Drones de Carreras. Participaron una veintena de pilotos y la prueba estaba organizada por el Club de Aeromodelismo Furaventos.
La actividad continúa el próximo fin de semana, los días 6 y 7 de septiembre, con el Furaventos Meeting, un encuentro internacional que reunirá a medio centenar de pilotos de España, Francia y Portugal.
