Más de doce pilotos de radiocontrol compiten en Tui por el Campeonato de España

Tui se convertirá durante este fin de semana el centro neurálgico del radiocontrol térmico con la celebración del Campeonato de España de esta disciplina y el Campeonato Gallego de Radiocontrol.

Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, las aguas del río Miño acogerán esta cita deportiva organizada por las federaciones española y gallega de motonáutica con la colaboración del Concello de Tui, la Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia y el Club Náutico San Telmo de Tui.

Es la séptima ocasión que la ciudad tudense acoge la celebración de esta competición en sus aguas y en ella participarán pilotos de otras comunidades de España como Cataluña, Madrid, Murcia, Cantabria y también con representación de la comunidad gallega.

En total, hay más de doce deportistas inscritos en las cuatro categorías: 3.5 cc, 7.5 cc, 15 cc y 35 cc.

El presidente de la Federación Galega de Motonáutica, Carlos Gago, asegura que «los pilotos demandan competir en Tui y marcan el primer fin de semana de septiembre como fecha fija».

En concreto, en la celebración de esta prueba en Tui se decidirán los campeones de España de las cuatro categorías y además se disputarán tres pruebas puntuables.

La jornada comenzará a partir de las 9.30 horas del sábado 6 de septiembre con los entrenamientos libres. La primera manga dará inicio aproximadamente sobre las 11.30 horas. Por la tarde, a partir de las 16.30 horas comenzará la segunda manga de cada categoría.

Al día siguiente, el domingo, la jornada empezará de 9 a 10 horas con los entrenamientos libres y posteriormente se dará paso a la tercera manga. Después, los pilotos correrán el Campeonato Gallego de Radiocontrol.

Desde el gobierno local de Tui, el concejal de Deportes, Rafael Estévez, afirmó que «desde el Concello seguiremos apostando por estos eventos, y estamos abiertos a traer más pruebas a la ciudad. Seguiremos apostando por el deporte».