Detenidos en Vigo tras robar un coche, circular de forma temeraria y estorsionar a su dueño: 1.500 euros para recuperarlo

La Policía Nacional ha logrado recuperar un vehículo que había sido robado en San Adrián de Cobres (Vilaboa) y ha detenido a sus cuatro ocupantes en Vigo. Al conductor del coche, que circulaba poniendo en peligro la seguridad de tráfico, le habían retirado el permiso de circulación y dio positivo en consumo de cocaína. Tras el robo del automóvil trataron incluso de extorsionar al propietario pidiéndole 1.500 euros para poder recuperarlo.

Los hechos sucedieron cuando los agentes, pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana, recibieron durante la noche un aviso por parte de la Sala CIMACC 091 en el que una ciudadana alertaba de la presencia de un coche que circulaba por A Guía en sentido contrario. Tras la llegada de la dotación policial al lugar, y una vez tomadas las medidas de seguridad oportunas, los policías procedieron a la identificación de los ocupantes, así como a la comprobación del turismo que figuraba como sustraído.

Asimismo los agentes también requirieron que se personara en el lugar una patrulla de policía local para la realización de una prueba toxicológica al conductor, que dio como resultado positivo en cocaína. Además esta persona carecía de permiso de conducción, ya que se lo habían retirado con anterioridad.

Ante estos hechos los agentes procedieron a la detención de los cuatro ocupantes por un delito de hurto-uso de vehículo. «Cabe destacar que tras la retirada del coche, se localizaron en el interior diversos efectos sustraídos, relacionados con otros hechos delictivos, los cuales fueron recuperados», agrega la Policía Nacional.

Tras la comprobación de los datos del propietario del turismo, los agentes corroboraron que el coche había sido sustraído al descuido por parte de una mujer; al parecer esta persona había aprovechado un momento de distracción, por parte del conductor, cuando este bajó del coche para realizar unas compras. Posteriormente, y con el coche en su poder, la mujer trató de extorsionar al legítimo propietario del coche solicitándole 1.500 euros en efectivo a cambio de devolvérselo.

La operación continúa abierta a la espera de que se produzcan nuevas detenciones relacionadas con los hechos.