Detenido en Vigo un hombre con una orden de busca y captura

La Policía Local de Vigo detuvo durante la tarde de este martes a un hombre sobre el que pesaba una orden de busca y captura emitida por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo.

El arresto se produjo en la calle Fragoso, durante una intervención rutinaria en la que los agentes identificaban a un grupo de personas por un motivo ajeno a la detención. Al comprobar los datos del varón en la base policial, descubrieron que estaba siendo buscado por la justicia.

Tras la verificación, los agentes procedieron a su arresto y quedó a la espera de pasar a disposición judicial.