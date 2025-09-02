El curso judicial arranca fuerte: 3.800 notificaciones en un día

Tras el parón de agosto, un mes que judicialmente hablando es inhábil excepto para los procedimientos considerados urgentes, la Ciudad de la Justicia de Vigo empieza a retomar su habitual ritmo frenético. La actividad no está todavía al 100%, pero los procuradores y abogados no tuvieron tregua y, con el arranque de septiembre, recibieron más de 3.800 notificaciones de sentencias y otras resoluciones judiciales en un solo día. Se trata de una de las cifras más altas de los últimos años, en los que, a raíz de una instrucción emitida a nivel de toda Galicia, se impuso un tope máximo diario de envíos por órgano judicial para evitar una difusión masiva en una única jornada. En esta ocasión hubo un ligero repunte: las notificaciones despachadas supusieron un 7% más que las de la misma fecha de 2024.

El Colegio de Procuradores de Vigo recibió a lo largo de la mañana del lunes 3.839 resoluciones de las que permanecían a la espera de ser enviadas desde principios de agosto, procedentes de los juzgados vigueses –2.965– y también de los de Redondela –189–, Tui –190–, Porriño –242– y Ponteareas –253–. Hubo, por otra parte, un destacado incremento de escritos gestionados por estos profesionales en el primer día laborable tras las vacaciones veraniegas: se presentaron 1.036, una cifra récord ya que son un 18% más que los 879 que se habían formalizado el 1 de septiembre de 2024. Y en los años anteriores las cifras incluso habían sido menores.

Aumento de actividad judicial

«Llevamos tiempo notando un aumento de la actividad en los juzgados de Vigo y su área y lo más positivo es que tenemos una procura de récord: 1.036 escritos en la primera jornada del curso judicial, la cifra más alta jamás registrada. Las procuradoras y procuradores somos fundamentales para la agilización de la Justicia. Con más competencias, podríamos ayudar mucho más a tener una justicia más rápida y eficaz», valoró ayer José Antonio Fandiño, decano de los procuradores vigueses.

A la espera de conocer las razones concretas del aumento, lo cierto es que esta situación coincide con el notable incremento de litigiosidad que se ha experimentado en la jurisdicción civil: en los juzgados de Primera Instancia ordinarios, pero también en el Mercantil y en la Sección Sexta de la Audiencia que resuelve los recursos de apelación de esta materia, sala que ha tenido que ser reforzada con varios magistrados.

Y en lo relativo a la celebración de juicios, algunas salas ya han retomado su habitual actividad. Varios juzgados de lo Social empezaron a celebrar juicios y, por ejemplo, los de lo Penal tienen señaladas vistas orales a partir de la próxima semana. La maquinaria judicial se pone en marcha en un año que sin duda estará marcado por la gran reforma que se implantará el 31 de diciembre: la que supondrá la creación del que se denominará Tribunal de Instancia de Vigo y que dirá adiós a los tradicionales órganos judiciales unipersonales.