El colegio O Castro British será la sede de prensa de La Vuelta 25 en la etapa 16

El alumnado del colegio mosense O Castro British Internacional School hará una pausa en el inicio del curso académico para acoger la caravana de La Vuelta 25 durante la etapa 16, que se celebrará el martes 9 de septiembre.

De este modo, los alumnos y alumnas de este centro mosenses retomarán el inicio del curso académico, al igual que el resto de la comunidad gallega, el lunes 8 de septiembre, pero el martes el colegio permanecerá cerrado ya que será sede de la sala de prensa y del taller Škoda. El estudiantado regresará al centro al día siguiente, el miércoles día 10.

El colegio británico recibirá en sus instalaciones a más de medio centenar de periodistas nacionales e internacionales que darán cobertura a esta cita deportiva en su etapa número 16 que recorrerá 168 kilómetros entre Poio y el Castro de Herville, en Mos.

Desde el centro animan a todas las familias de la comunidad educativa a disfrutar de la jornada desde el Parque Vuelta, que estará instalado en la Avenida de Sanguiñeda y permanecerá abierto al público de 16.30 a 21.00 horas. El recinto ofrecerá actividades para todas las edades, espacios interactivos y pantallas gigantes donde poder seguir el desenvolvimiento de la etapa en directo.

Además, O Castro British Internacional School tramitó una petición a la organización de La Vuelta 25 para que un grupo de sus estudiantes tengan la oportunidad de vivir la prueba ciclista desde dentro como reporteros. La idea es que los alumnos puedan realizar entrevistas, recopilar información y elaborar piezas informativas para compartir posteriormente con el resto de la comunidad escolar poniendo en práctica sus habilidades de comunicación, investigación y trabajo en equipo.

«Estamos entusiasmados de poder sumarnos a las múltiples entidades e instituciones que hacen posible un evento deportivo de la magnitud de la Vuelta Ciclista a España, que durante tres semanas recorrerá diferentes puntos de la geografía española», afirma Chris Long, director de O Castro British International School.

De este modo, la etapa convertirá a Mos en un punto estratégico de seguimiento para medios y aficionados.