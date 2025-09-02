Colas de portugueses en las gasolineras fronterizas: un ahorro de hasta 20 euros

Si se cruza la frontera al país vecino es mejor hacerlo con el depósito lleno, supone un ahorro a tener en cuenta. La gasolina y el gasóleo cuestan considerablemente más en Portugal que en la comarca, y eso que entre las estaciones de servicio del área de Vigo el precio varía hasta 14 euros.

En comparación con Portugal, la diferencia es mayor. Un tanque de gasolina de octanaje 95 puede costar 20 euros más, dependiendo del negocio en el que se recargue. Basta con observar los paneles de precios de Valença y Tui. Solo hay un kilómetro de diferencia entre las gasolineras más fronterizas, las separa el puente Internacional, y el coste del litro es de 20 céntimos menos en Galicia. Ocurre lo mismo con el diésel: aquí está a 1,42 y allí es a 1,60.

La afluencia de lusos que hacen cola en esta estación es considerable, sobre todo en momentos puntuales como el domingo por la tarde o el lunes por la mañana, cuando muchos se preparan para empezar la semana. Es el caso de Gonçalves, un camionero que asegura que el ahorro es notorio. «Desde hace 30 años compensa venir a España, pero en los últimos tiempos más. La gasolina últimamente supera su precio medio en Portugal», reconoce. El personal del establecimiento aseguraba que en los últimos tiempos había mayor tránsito luso.

Otra usuaria, Tania, señalaba que le merecía la pena ir a hacer cola porque «hay momentos como este verano en los que la brecha de precio se nota más en la cartera».

Con todo, en el distrito de Braga, el coste más sangrante es el de la gasolina 98: ya supera los dos euros por litro. Concretamente está a 2,01 euros. Tomando como referencia un tanque de 65 litros de capacidad, mientras que allí se desembolsarían 130,65 euros, aquí gastarían 109,2.

Julio César López, vicepresidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio, explica que a la par que esto pasa en el país vecino, la dinámica aquí es la contraria: «Estamos en el verano más barato desde el 2020 en España. Aunque aumentó el consumo, bajó el precio», dice.

Por su parte, Benigno Redondo, presidente de la patronal de Pontevedra, indica que la mayor afluencia nos beneficia: «Cuanto más vendamos, más impuesto especial de hidrocarburos se paga aquí». Además, razona que cada vez que hay colas es porque allí sube y aquí baja, «como vemos que podría estar pasando ahora con el carburante», opina.

Si el contraste es evidente en las estaciones estándar, las estaciones de tipo low cost registran desigualdades aún más notorias. Solo Tui tiene siete gasolineras y cuatro de ellas son de precios bajos. Hace tres meses abrió una marca nueva, llamada «Guay» y los que vienen del otro lado de la frontera son los principales clientes. El domingo indicaban que, de alrededor de 40 clientes, hasta 30 eran lusos. Este centro -ubicado a escasos metros de otros dos con paneles similares- se caracteriza porque, además de proveer gasolina barata, emplea mayoritariamente a personas con discapacidad, a excepción de un trabajador y el encargado.

En O Porriño también reciben portugueses, sobre todo en las cuatro estaciones más económicas. De hecho, allí se ubica una de las más baratas, Plenergy, donde el litro de gasóleo está a 1,29 y el de gasolina simple a 1,37.