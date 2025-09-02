Clases de inglés, baby-yoga o nuevas tecnologías: las guarderías se reinventan

Clases de inglés desde los 4 meses, psicomotricidad, musicoterapia, baby-yoga, talleres de nuevas tecnologías, de cocina o huerto. Estas son alguna de las propuestas educativas que plantean las escuelas infantiles en Vigo de cara al inminente nuevo curso, que para muchas arranca ya hoy. Y es que estos centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil ( de 0-3 años) han dejado atrás el sobrenombre de ‘guarderías’ para asumir un papel esencial –y primario–en su desarrollo. «Está demostrado que los tres primeros años del niño son fundamentales para el desarrollo cerebral por eso es muy importante llevar a cabo actividades distintas como por ejemplo el Inglés no para que lo aprendan, o no con esa finalidad, pero sí para que vayan agudizando su oído y se acostumbren», señala Fernando Rolland, director de las guarderías Lúa, en Coruxo y Navia.

Ayer, buena parte de los profesionales de estos centros educativos se encontraban preparando las aulas para recibir a los nuevos alumnos. «Es muy importante para ellos tener este periodo de adaptación, los que ya nos conocen empiezan esta semana con las clases normales y los nuevos se irán incorporando poco a poco», señala Vanesa, directora de la escuela infantil Picariños, en Teis.

Lo cierto es que desde estos centros se le está dando cada vez más importancia al trabajo emocional con el menor, y por ello, cuentan con un equipo psicopedagógico que atendiendo al niño de cara a detectar también necesidades educativas especiales, como es el caso de Los Olivos, o Los Robles, que cuenta con un equipo profesional de psicólogas que realiza un seguimiento semanal de las programaciones del aula y evalúa la evolución de los alumnos asesorando a educadoras y familias sobre la correcta atención a las necesidades que se presentan a lo largo de su desarrollo. «Detectamos que cada vez se va menos al parque, se está más con las pantallas y eso hace que a nivel psicomotriz, por ejemplo, los niños vienen un poquito más verdes, por eso se trabaja mucho este aspecto», añade Rolland.

Precisamente y atendiendo a este uso cada vez mayor de dispositivos electrónicos, escuelas como Picariños o Ángel de la Guardia trabajan con TIC. «Hoy en día nuestros hijos conviven y asumen con normalidad la presencia de las nuevas tecnologías, por eso nuestro centro las pone a su alcance, utilizándolas como una herramienta de aprendizaje», recoge la guardería de Teis.

El cuidado por la nutrición también vital para muchos centros, que fomentan talleres de cocina para preparar meriendas o snack, como es el caso de la escuela infantil Indiana o, por ejemplo, programas de convivencia para fomentan «la empatía, la colaboración y previene la violencia y el acoso escolar desde los primeros años», recalca al escuela Abrente.

Sin listas de espera

Este año y a diferencia de cursos pasados, no hay listas de espera en prácticamente ninguna guardería, ni siquiera en el tramo de 1-2 años. «En el de bebés sí que hay poquitas plazas disponibles porque la ratio es menor, solo 8 por aula, pero en el resto sí quedan vacantes», comenta Rolland.

La matrícula y atención educativa es financiada por la Xunta, no así el resto de servicios: comedor, tomas de biberón, chandal, material escolar o incluso el tiempo de estancia que supere las 8 horas será abonado por las familias.