La ciencia rastrea el ciberacoso escolar en Galicia

Investigadores de la UVigo han desarrollado y demostrado la fiabilidad de un test on line para la detección del ciberacoso en niños y adolescentes que ya han respondido más de un millar de estudiantes gallegos de entre 9 y 17 años. La herramienta revela que la prevalencia no es alta, pero sus creadores recuerdan que las consecuencias sí pueden ser graves y subrayan la necesidad de tomar medidas en los centros educativos.

«El ciberbullying es una realidad. Ojalá llegue el momento en el que realmente sea así, pero hoy es imposible decir que no existe en un centro. Y hay instrumentos como este test para medirlo. No hemos obtenido cifras alarmantes, pero debemos tomar conciencia como sociedad y actuar porque es una de las variables que está más relacionada con el suicidio, que ya es la primera causa de muerte en jóvenes en España», subraya Mónica Rodríguez, profesora e investigadora del departamento de Psicología Evolutiva y Comunicación, además de facultativa especialista en Psicología clínica.

La profesora e investigadora Mónica Rodríguez. / Cedida

La herramienta es una adaptación del test desarrollado por Maite Garaigordobil, catedrática de la Universidad del País Vasco y miembro de la Academia de Psicología de España. El nuevo cuestionario responde a los avances y los usos actuales de la tecnología y las redes sociales por parte de los jóvenes, además de ajustarse a las diversas realidades familiares. Y, al ser on line, agiliza la respuesta de los estudiantes y la valoración de los resultados.

Los investigadores ya han encuestado a más de un millar de jóvenes de toda Galicia y publicado los primeros resultados –sobre las respuestas de un total de 664– en un artículo firmado en la Revista Iberoamericana de Psicología y Salud por Mónica Rodríguez, su compañera de departamento Marina Ares, la propia Maite Garaigordobil y David Álvarez, de la Universidad de Oviedo.

«El acoso escolar acostumbra a ser presencial en las primeras etapas. Su prevalencia es mayor en Primaria, pero en cuanto los niños empiezan a tener móvil se trasvasa al formato on line. El presencial es muy perjudicial, pero del cibernético no puedes escapar cuando te vas a casa por las tardes o de vacaciones. Es constante, hay un desequilibrio de poder entre víctima y acosador y además la responsabilidad se disuelve. Por eso tiene un mayor potencial de peligrosidad y las consecuencias acostumbran a ser más graves. Y de ahí que resulte tan importante medirlo», insiste Rodríguez.

«Es doloroso, pero la mayoría de los niños que son acosados van a ser acosadores y al revés. En los estudios longitudinales vemos esta oscilación. Y también hay más fracaso escolar y problemas de conducta alrededor de este problema. No estar incluido en el aula o ser tratado de forma diferente es muy doloroso a cualquier edad, pero mucho más en estas etapas en las que se conforma la relación con tus iguales», añade sobre unos resultados que tampoco arrojan diferencias entre colegios públicos y concertados gallegos.

A pesar de esta necesidad de detectar y prevenir el ciberacoso, Rodríguez también ha constatado que es habitual el uso de encuestas sin validez científica: «No puedes preguntarle directamente a un niño si le han acosado. En general, van a decir que nos. Nosotros les damos una explicación antes de hacer el test y después les hacemos preguntas concretas, por ejemplo, si alguien les ha sacado una foto y luego la ha distribuido para reírse de ellos».

Apoyo social y cibervictimización

Otro de sus artículos científicos recientes, dentro de un proyecto más amplio y en colaboración con David Álvarez y sus compañeras Martina Ares y Sarai Rodríguez, se centra en el apoyo social –familia, compañeros, amigos y docentes– y la cibervictimización e incluye a 654 estudiantes desde 5º de Primaria a 4º de Secundaria.

«De forma sistemática, las prevalencias más altas de ciberacoso se obtienen en la transición entre Primaria y Secundaria. Y en esta investigación nos encontramos que es justo durante esa etapa cuando los alumnos perciben que el apoyo de la familia y de los docentes baja mucho. El de los amigos se mantiene y el de los compañeros desciende un poco porque muchos cambian de centro y tienen que rehacer sus relaciones. Pero se sienten menos respaldados por los profesores y familiares en una etapa muy sensible, con 11, 12 o 13 años. Y encontramos que entre los que se siente más solos hay mayor cibervictimización, es decir, sufren más ciberacoso», revela.

«Pasan de tener un tutor que les conoce muy bien a muchos docentes.Y los padres los perciben mayores porque empiezan a ir al instituto, pero sus hijos los necesitan más de lo que parece. Su cerebro aún está por formar y los dejamos sin una buena supervisión en un momento de cambios vitales muy importantes. Creo que la mayor dificultad está en esta transición y no tanto en los 14, 15 o 16 años», plantea.

En este sentido, la experta subraya la importancia de que los docentes de Secundaria cuenten con formación pedagógica: «También hemos detectado que les cuesta identificar a víctimas y acosadores. A nivel legal, todo está claro, pero hay que darles soporte para que sepan cómo actuar en el aula cuando se produce un caso y también apostar por planes de prevención. Desde la UVigo tratamos de ayudar a los centros en todo lo que podemos. La ciencia sabe qué hacer y existen instrumentos, pero también tiene que haber medios por parte de las administraciones para transferirlos».