La calle Príncipe de Vigo exhibe la belleza de los Parques Nacionales en 93 fotografías de gran formato

Afundación, de la mano del Organismo Autónomo Parques Nacionales y con el apoyo del grupo Tragsa, el Ayuntamiento de Vigo y Lunwerg, lleva a la ciudad olívica la riqueza de los Parques Nacionales de España con una exposición al aire libre, en la calle del Príncipe, que reúne 93 fotografías de gran formato realizadas en estos espacios naturales.

Las imágenes, ganadoras o finalistas del concurso nacional de fotografía FOTOPARQUES, buscan poner en valor esos entornos y subrayar su importancia para el futuro de la biodiversidad. La exposición, inaugurada este martes por el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, podrá verse en la ciudad hasta el 30 de septiembre.

Así, entre las fotografías pueden verse imágenes de espacios como el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas, de los Picos de Europa, de Ordesa y Monte Perdido, de las Tablas de Daimiel, y de otros Parques Nacionales de España.

Esta exposición nos invita a contemplar la belleza de estos lugares a través de la mirada de los fotógrafos que capturaron las imágenes, y pone de relieve la riqueza y diversidad de los Parques Nacionales.