El BNG reclama mejorar el Ifevi para los grandes conciertos
El BNG de Vigo reclama mejorar el Instituto Ferial (Ifevi) para que pueda acoger grandes conciertos y eventos. Los nacionalistas proponen invertir en este recinto, rechazando por tanto el proyecto Vigo Arena, que denuncian que «supondría arrasar con 25.000 metros cuadrados de bosque en Navia». Entre las mejoras propuestas estarían dotar el Ifevi de una mejor conexión en autobús.
