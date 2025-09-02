El BNG eleva al Parlamento la «inseguridad» de la PO-250 en Fornelos

El BNG reclama medidas urgentes a la Xunta de Galicia ante los «graves problemas» de seguridad vial en la carretera PO-250 a su paso por Fornelos de Montes. Los nacionalistas trasladaron iniciativas al Parlamento de Galicia para reclamar pasos peatonales sobreelevados en las parroquias de Vilán y Oitavén, así como la mejora del enlace de esta vía a la altura de San Adrián de Calvos.

La diputada del BNG, Alexandra Fernández, alertó sobre los peligros que se viven en esta carretera que registra un elevado tránsito de vehículos, ya que enlaza por un lado con la vía que une Pontecaldelas con Pontevedra y, por el otro, con la que conecta Redondela con Vigo. «A pesar de que existe la prohibición de circular a más de 50 kilómetros por hora en varios puntos, es habitual que no se respeten estas limitaciones», advirtió.

En el caso de la parroquia de Oitavén, desde el Bloque denuncian por ejemplo el riesgo para la seguridad de los niños que cruzan la calle para coger el autobús cada mañana. Pese a existir bandas sonoras, el BNG considera que estas medidas son «insuficientes» para el calmado del tráfico en la zona.