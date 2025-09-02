Avempo echa a andar por la esclerosis

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple (Avempo) anunció que el viernes a las 20,00 horas se celebrará una caminata en Monteferro para visibilizar la enfermedad. La actividad, que está orientada a personas afectadas por la patología y a sus familiares, finalizará con una sesión divulgativa de observación estelar guiada con telescopios.