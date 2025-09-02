Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Augas de Galicia prevé sanciones por el último vertido en el río Lagares

Todo apunta a restos de pintura utilizada en una vivienda cercana

REDACCIÓN

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático confirmó que técnicos de Augas de Galicia se desplazaron hasta el río Lagares tras recibir una alerta por un vertido, «sin apreciar olor ni mortandad», abriendo una investigación y tramitando acciones administrativas «con el fin de determinar posibles sanciones».

Los inspectores observaron que había varios operarios pintando la fachada de una vivienda a unos 40 metros y, aunque indicaron que no habían lavado material en el río ni se había producido ningún escape accidental, todo apunta a «que ése había sido el origen». Y es que el agua se encontraba teñida prácticamente de color blanco y muy turbia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents