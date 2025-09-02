Arbo construirá una nueva fuente de agua potable
La obra, que se acometerá en el Monte do Muíño, asciende a más de 44.000 euros
L.R.M.
El Concello de Arbo busca mejorar el abastecimiento municipal con una nueva obra en el Monte do Muíño. El proyecto consiste en la apertura de un manantial en la zona con la finalidad de fortalecer y garantizar el suministro de agua en la localidad, apostando por la sostenibilidad y la eficiencia. De este modo, se dotará al municipio de una fuente adicional y segura de agua potable.
Según informa el Concello de Arbo en un comunicado, la apertura de este nuevo manantial permitirá optimizar los recursos hídricos disponibles, reducir la dependencia de fuentes externas y asegurar que los vecinos y vecinas dispongan de agua de calidad y cantidad suficiente en todo momento. En total, el coste de la actuación asciende a más de 44.000 euros.
El alcalde de Arbo, Horario Gil, asegura que «este proyecto es un paso importante para fortalecer la seguridad hídrica en Arbo y ofrecer un servicio más eficiente y sostenido en nuestra comunidad. La inversión en nuevas infraestructuras es fundamental para el bienestar de todos».
En estos momentos, el proyecto se encuentra en fase de ejecución y está previsto que las obras terminen en breve para que «los vecinos y vecinas puedan beneficiarse en poco tiempo de una mejora tangible en la calidad y estabilidad del suministro del agua», apuntan desde Concello.
