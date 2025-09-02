El alcalde de Vigo sopla las velas por su 79 cumpleaños
Abel Caballero celebra su aniversario junto a su equipo de Gobierno y responde a las «miles y miles» de felicitaciones que ha recibido en este 2 de septiembre
R. V.
Con la energía que lo caracteriza, el alcalde de Vigo apagó este martes las velas en el Concello por su 79 cumpleaños, rodeado por su equipo de Gobierno y colaboradores.
En redes sociales, Abel Caballero agradeció las muestras de cariño recibidas por su aniversario.
Acostumbrado a encender las luces de Navidad de la ciudad en la que lleva más de 17 años como regidor, en esta ocasión le ha tocado apagar con un soplo un puñado de velas de la tarta, que ha querido compartir, de manera virtual, con todos los vigueses.
«Cada una de las felicitaciones las aprecio muchísimo. Recibí miles y miles y no os puedo contestar a cada uno, ¿pero sabéis qué?, os quiero, os quiero y os quiero. La tarta es real, el reparto es virtual, pero para todas y para todos: ¡apagamos!».
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- Davila 30/08/2025