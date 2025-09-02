El alcalde de Vigo sopla las velas por su 79 cumpleaños

Con la energía que lo caracteriza, el alcalde de Vigo apagó este martes las velas en el Concello por su 79 cumpleaños, rodeado por su equipo de Gobierno y colaboradores.

En redes sociales, Abel Caballero agradeció las muestras de cariño recibidas por su aniversario.

Acostumbrado a encender las luces de Navidad de la ciudad en la que lleva más de 17 años como regidor, en esta ocasión le ha tocado apagar con un soplo un puñado de velas de la tarta, que ha querido compartir, de manera virtual, con todos los vigueses.

«Cada una de las felicitaciones las aprecio muchísimo. Recibí miles y miles y no os puedo contestar a cada uno, ¿pero sabéis qué?, os quiero, os quiero y os quiero. La tarta es real, el reparto es virtual, pero para todas y para todos: ¡apagamos!».