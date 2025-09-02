503 años de otra «gesta baionesa»

El Concello de Baiona, ha organizado una serie de actividades con el fin de poner en valor las hazañas de navegación llevadas a cabo por los marinos baioneses Vasco Gallego y su hijo Vasquito, el marinero Diego Carmona y el grumete Vasco Gómez, que navegaron con Magallanes y Elcano, en el 503 Aniversario de la Primera Circunnavegación a la tierra.

El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, destaca que «queremos aprovechar esta efeméride para poner en valor las gestas de navegación de estos marineros vecinos de nuestra villa que forman parte de la historia universal. Unas hazañas de hombres de mar que gracias a estos marinos, aunque no lo sospecharan, dieron inicio bajo los auspicios de la corona de España, a la primera globalización de la historia».

Aquella expedición, compuesta por 239 hombres, distribuidos en cinco barcos, salió de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 al mando del capitán general de la Armada, Fernando de Magallanes. Después de superar muchísimas dificultades, localizaron un paso navegable entre el Océano Atlántico y el Pacífico, que recibió el nombre de Estrecho de Magallanes. No obstante, Magallanes no resistió a la travesía y falleció en Filipinas, antes de alcanzar el Maluco, por lo que asumieron el mando Juan Sebastián Elcano, Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Bautista.

Finalmente, Elcano, a los mandos de la nao Victoria, consiguió arribar a Sevilla el 8 de septiembre de 1522, a través del Índico y bordeando África, con solo 18 supervivientes, dos de ellos de Baiona: el marinero Diego Carmona y el grumete Vasco Gómez. Además de volver con las bodegas cargadas de especias, la embarcación pasó a la historia por ser la primera en circunnavegar el planeta y dibujar la imagen esférica de a Tierra, que hasta entonces se creía plana, tal y como anunció Juan Sebastián Elcano al rey Carlos V por carta.

El próximo viernes 5 de septiembre, el auditorio de la Casa de la Navegación de Baiona, acogerá a las 20.00 horas una tertulia bajo el título «Palabras que dialogan: Baiona y el Mar» en la que participarán las profesoras titulares de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela Marta Cendón Fernández y Begoña Fernández Rodríguez, y los catedráticos de Historia del Arte de la misma universidad Juan M. Monterroso Montero y José Manuel García Iglesias. El encuentro versará sobre el rico patrimonio cultural de Baiona ligado al mar; la excolegiata de Baiona, la Arribada y la participación de los marinos en las distintas gestas descubridoras, la Virgen de la Roca o el propio Parador Nacional Conde de Gondomar.

El sábado 6 de septiembre a las 21.00 horas, la iglesia parroquial Santa María de Baiona, acogerá un concierto de música de cámara del quinteto de viento Arven, creado en 2015 dentro del grupo Camerata Arven, formado por una flauta, un oboe, un clarinete, una trompa y un fagot, que interpretarán entre otras obras, una sonatina para clarinete y cuarteto de vientos del compositor Juan Núñez.