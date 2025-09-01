Más vivienda nueva en Aragón: «OK» del Concello a un bloque con 14 pisos
Se levantará en un solar de 500 m2 | La inversión: más de 815.000 euros
La calle Aragón refuerza su cartel de epicentro de la vivienda nueva —con el permiso del desarrollo de Navia por parte de la Xunta— a la espera de que se pongan en marcha los proyectos amparados en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en vigor desde el miércoles de la semana pasada. El Concello otorgó licencia de obra a Proyecto Illa San Simón SL para la construcción de un edificio con 14 pisos y otros tantos garajes y trasteros en el número 89 de esta arteria del barrio de O Calvario.
Se levantará en una parcela de casi 500 metros cuadrados, según la información del Catastro, y tendrá una planta semisótano y una planta baja destinadas a trasteros y aparcamiento, además de cuatro plantas de altura y una bajocubierta. La superficie total construida será de 1.812,12 metros cuadrados, como consta en la licencia emitida por la Xerencia Municipal de Urbanismo en base al Plan Xeral de 1993, que estaba en vigor hasta el pasado miércoles tras anular el Tribunal Supremo el de 2008 a finales del año 2015. El presupuesto del proyecto, firmado por el arquitecto Leopoldo Salceda Alvite, supera los 815.000 euros.
Esta actuación se suma a otras ya con el visto bueno municipal en la misma calle. En el cruce con el Camiño Redomeira, se prevén una veintena de pisos. Más: un complejo de 22 viviendas en los números 43 y 45, donde se alumbrarán seis plantas y un ático, con 31 plazas de garaje y 22 trasteros; y otro edificio con más de 30 pisos en los números 37 y 35 —esquina con Extremadura—. Además, continúa pendiente de finalizar la promoción de la Sareb cercana a la rotonda de enlace con la Travesía.
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- «Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales