Más vivienda nueva en Aragón: «OK» del Concello a un bloque con 14 pisos

La calle Aragón refuerza su cartel de epicentro de la vivienda nueva —con el permiso del desarrollo de Navia por parte de la Xunta— a la espera de que se pongan en marcha los proyectos amparados en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en vigor desde el miércoles de la semana pasada. El Concello otorgó licencia de obra a Proyecto Illa San Simón SL para la construcción de un edificio con 14 pisos y otros tantos garajes y trasteros en el número 89 de esta arteria del barrio de O Calvario.

Se levantará en una parcela de casi 500 metros cuadrados, según la información del Catastro, y tendrá una planta semisótano y una planta baja destinadas a trasteros y aparcamiento, además de cuatro plantas de altura y una bajocubierta. La superficie total construida será de 1.812,12 metros cuadrados, como consta en la licencia emitida por la Xerencia Municipal de Urbanismo en base al Plan Xeral de 1993, que estaba en vigor hasta el pasado miércoles tras anular el Tribunal Supremo el de 2008 a finales del año 2015. El presupuesto del proyecto, firmado por el arquitecto Leopoldo Salceda Alvite, supera los 815.000 euros.

Esta actuación se suma a otras ya con el visto bueno municipal en la misma calle. En el cruce con el Camiño Redomeira, se prevén una veintena de pisos. Más: un complejo de 22 viviendas en los números 43 y 45, donde se alumbrarán seis plantas y un ático, con 31 plazas de garaje y 22 trasteros; y otro edificio con más de 30 pisos en los números 37 y 35 —esquina con Extremadura—. Además, continúa pendiente de finalizar la promoción de la Sareb cercana a la rotonda de enlace con la Travesía.