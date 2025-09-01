Guixar sobrevive con un 45% de trenes menos que antes del covid
La estación abierta en 2011 como «provisional» no recuperó 120 frecuencias semanales a Euskadi, Ponferrada, Valença o Madrid
No se cerrará hasta construirse la Salida sur
Nació con una etiqueta de «provisional» para dos años y ya se ha convertido en toda una adolescente. La estación de tren de Guixar vivió este jueves el 14º aniversario de su apertura en 2011, año en el que sustituyó a la de Urzáiz mientras esta se reconvertía en el complejo diseñado por Thom Mayne. Desde abril de 2015 ambas coexisten en un caso atípico en la red nacional y pese a la apertura del centro comercial de Vialia (septiembre de 2021) y la llegada del AVE (mayo de 2024), por el momento la situación seguirá así al menos hasta la próxima década.
Mientras tanto, la colorida terminal de la calle Areal ha ido sobreviviendo como ha podido. Tras el traslado hace una década de los servicios rápidos del Eje Atlántico a su «hermana mayor», el peor hachazo a su actividad llegaría con la pandemia del coronavirus. Las restricciones de movilidad hicieron que Renfe suprimiese más de un centenar de frecuencias que, cinco años después y con el turismo y el transporte ferroviario en máximos, aún no han regresado. En total, casi la mitad de sus operaciones habituales.
Estos trenes afectaban prácticamente a todos los destinos posibles. Los casos más clamorosos son los de las 72 frecuencias incluidas hasta ahora en el contrato de Obligación de Servicio Público (OSP) con el Ministerio de Transportes. Sin embargo, en diciembre se eliminaron las seis lanzaderas diarias por sentido con Pontevedra de este documento sin ningún aviso público. En los regionales tampoco han vuelto a circular los cuatro servicios diarios con Valença do Minho —siendo las obras en Tui la excusa hasta ahora— ni una de las dos que llegaba por la línea del Miño hasta Ourense y Ponferrada, lo que ha hundido aún más las cifras de viajeros de este corredor.
A ellos se suman los de los servicios comerciales, es decir, sin subvenciones públicas. En este lustro han desaparecido los Trenhotel que cada noche comunicaban con Madrid (vía León) y Barcelona, además del Intercity a Bilbao e Irún con los trenes Arco vendidos a Portugal. A su vez, con la apertura de la línea de Alta Velocidad a Galicia se trasladaron a Urzáiz los dos servicios diarios a Madrid, creciendo ahora hasta cinco al mejorar la oferta pese al rodeo por Santiago.
Así, actualmente la oferta desde Guixar ha quedado reducida a 164 frecuencias semanales, concentrando el Eje Atlántico hacia A Coruña (66) y Santiago de Compostela (42) la gran mayoría. Completan su parrilla los 28 viajes del Tren Celta (ahora con transbordo en Viana do Castelo) de Oporto , el servicio diario de ida a Ponferrada y de vuelta desde Ourense, el Alvia a Barcelona —con idas los lunes, miércoles y viernes— y las lanzaderas sinergiadas a Ourense el resto de jornadas.
Futuro en vía muerta
Aunque las previsiones apuntaban a su cierre durante la pasada década, lo cierto es que deberá seguir en funcionamiento, como mínimo, hasta 2032. Hasta que se concluya la Salida Sur ferroviaria de Vigo y Urzáiz quede conectada con la línea del Miño en O Porriño no podrán desviarse estos tráficos que van desde Redondela por el ramal al puerto. A partir de ahí, su futuro es una incógnita. El pasado año contabilizó 636.849 pasajeros repartidos entre 8.219 trenes, siendo el 77% de los mismos en trenes regionales.
Cierre de la línea por obras durante septiembre
El inicio del 14º año de actividad en la estación de Guixar coincidirá con el cierre de su único acceso para adaptarse al Corredor Atlántico. Durante los fines de semana de septiembre y parte de octubre el Administrador de Infraestructuras (Adif) cortará la línea desde Redondela a Vigo para renovar la infraestructura de la misma que incluyen el levante de vías, la demolición y construcción de un nuevo paso superior junto a la estación de Redondela o el tratamiento de losas en los pasos inferiores del trayecto.
Es por ello que Renfe fletará más de 350 servicios de autobuses y 70 de taxis para garantizar la movilidad en el arranque del curso universitario y la vuelta al trabajo tras el verano. La principal novedad será el traslado a Urzáiz de los regionales que conectan con A Coruña, realizando un transbordo en Pontevedra a otro convoy. En el resto de servicios, salvo algunos regionales a Santiago, se realizará un traslado en autobús que ya figura en los billetes.
