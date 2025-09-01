Tres personas evacuadas tras un incendio en una vivienda del centro de Vigo
Ocurrió a primera hora tras arder un colchón de la vivienda
Tres personas han tenido que ser evacuadas al hospital por intoxicación de humo tras incendiarse una vivienda en el centro de Vigo a primera hora de este lunes. Fue preciso ventilar la vivienda y el edificio.
Según ha informado el 112, Galicia tuvo constancia del incendio alrededor de las 7.40 horas, momento en el que llegó el primer aviso por parte de un particular, que indicaba que ardía una habitación de un piso situado en la calle de García Olloqui.
El servicio solicitó la intervención de los bomberos de Vigo y de la Policía Local. Los agentes de la Policía emplearon extintores para controlar el fuego, que sería sofocado posteriormente por la dotación de bomberos, que indicó que finalmente había ardido un colchón.
En el operativo han participado también el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ya que tres personas necesitaron ser trasladadas por posible intoxicación de humo.
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»