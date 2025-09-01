Tres personas evacuadas tras un incendio en una vivienda del centro de Vigo

Tres personas han tenido que ser evacuadas al hospital por intoxicación de humo tras incendiarse una vivienda en el centro de Vigo a primera hora de este lunes. Fue preciso ventilar la vivienda y el edificio.

Según ha informado el 112, Galicia tuvo constancia del incendio alrededor de las 7.40 horas, momento en el que llegó el primer aviso por parte de un particular, que indicaba que ardía una habitación de un piso situado en la calle de García Olloqui.

El servicio solicitó la intervención de los bomberos de Vigo y de la Policía Local. Los agentes de la Policía emplearon extintores para controlar el fuego, que sería sofocado posteriormente por la dotación de bomberos, que indicó que finalmente había ardido un colchón.

En el operativo han participado también el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ya que tres personas necesitaron ser trasladadas por posible intoxicación de humo.