Los superhéroes también patrullan por Vigo

Aunque la Avenida Castrelos es una de las más conocidas de la ciudad hay un escaparate imposible de ignorar. Superhéroes, como Iron Man, vigilan a cualquiera que pase por la acera. Muchos niños, desde hace décadas, arrastran de las manos de sus familias para detenerse un instante sobre esa tienda que parece otro universo. Y cuando cruzas la puerta, la sensación se multiplica: estanterías abarrotadas, pasillos cargados de mangas y figuras, y un aire cargado de historias. Sousa Cómics no es solos una tienda, es un refugio donde generaciones enteras han aprendido que los superhéroes también habitan en Vigo.

Lo que hoy es un templo del cómic nació de un modesto quiosco de barrio. Hace más de cuarenta años, en Coia, Antonio José Sousa empezó a dedicar un pequeño rincón a aquellos tebeos que empezaban a hacerse famosos en España. «Siempre hubo un apartadito de lo poquito que había y según fueron surgiendo más cosas fuimos dedicándole más espacio», recuerda. Fue un gesto natural, el de un amante de esas páginas que quiso compartirlas con los demás. Primero llegaron importaciones en japonés y en francés, después el auge del manga en castellano, y con el tiempo aquel pequeño local se transformó en Sousa Cómics, un espacio pionero en la ciudad y una parada obligatoria para los que vienen de paso: «A la gente le puede gustar más o menos, pero no tenemos un solo hueco».

Hoy, Sousa Cómics, es un viaje por tres mundos que convergen en un local de 200 m2. En el americano conviven los héroes eterno (Batman, Superman o Thor) con líneas más oscuras y adultas como Sandman o Helblazer. El bloque europeo es tan diverso y amplio como el propio continente: de Moebius a Milo Manara, de Carlos Giménez a las nuevas voces que han removido el sector. Y, como no podría ser de otra forma, el manga, que mantienen en estanterías clásicos que llevan más de veinte años funcionando junto a las novedades que atrapan a las nuevas generaciones: «Dentro del manga nos encontramos todo tipo de cómics: bélicos, de acción, de amor, con una temática más explícita dedicada a adultos y después hay un apartado que quizá es el que menos conocido que es el de autores clásicos, como Tezuka».

Pero el relato de esta tienda no se entiende sin su conexión con Galicia y con la ciudad. Sousa recuerda con cariño a los autores locales que han pasado por allí, como Miguel Ángel Prado, Kiko Da Silva o David Rubí, pero «no deberíamos dar nombres porque no nos acordaríamos de todos, tenemos un apoyo de un montonazo de gente». En sus estanterías se encuentra prácticamente todo lo que se publica en Galicia. «Tenemos mucha gente con mucha potencia, aunque muchos tristemente están trabajando fuera», explica Antonio.

Interior Sousa Cómics con su dueño Antonio / Alba Villar

Aunque el gran pilar de la tienda es la comunidad. «Sin el apoyo de los clientes, lógicamente, esta tienda no se mantendría», dice Sousa. Ese vínculo que lleva presente desde hace cuatro décadas se reforzó en la pandemia: cuando reabrieron, la tienda se llenó de gente que no iban con el objetivo de comprar sino a demostrar su afecto. «Fue abrir la tienda y la gente nos preguntaba ‘¿cómo estáis?, pues voy a llevarme esto’, esa aportación del público es la que te hace que llegues a casa, aunque sea muy cansado, te da ánimos», rememora emocionado.

Es que Sousa Cómic no es solo un referente nacional del cómic, es un lugar de memoria compartida. Durante décadas también surtió libros de texto para los niños de Coia lo que convirtió al quiosco en una parada fija. Hoy, muchos de los chavales regresan con sus hijos, para detenerse juntos para apreciar las miles de figuras, libros y juegos que hay en la tienda. Cuarenta años después, las estanterías siguen abarrotadas, el escaparate sigue llamando a curiosos coleccionistas, y el nombre Sousa sigue siendo sinónimo. Lo que comenzó con un «apartadito» es hoy un lugar donde los héroes, los villanos y los lectores conviven.