Renfe confirma la pérdida de paradas en Sanabria, que mejora el tiempo a Madrid

Renfe confirmó la supresión de los servicios de tren de primera hora desde y hasta Sanabria en el AVE entre Vigo y Madrid al cargar los nuevos horarios que estarán en vigor hasta el 13 de diciembre, por lo que el departamento que dirige Álvaro Fernández Heredia certifica que no hay marcha atrás en este asunto, materializado el 9 de junio. A primeros de agosto, cargó los nuevos horarios entre Galicia y Madrid para el próximo cuatrimestre, del 1 de octubre al 13 de diciembre, pero dejó tres surcos sin cubrir, lo que daba la esperanza a los ciudadanos de Castilla y León de que se pudiera recuperar alguna parada mañanera en Sanabria. Sin embargo, hace unos días, se confirmaron todos los horarios sin que se haya producido sorpresa.

La supresión de paradas intermedias propuesta por Renfe, deteniéndose el tren únicamente en Pontevedra, Ourense y Zamora por criterios comerciales —elevado número de viajeros— y técnicos —la velocidad de la línea— permite recortar la duración del trayecto a Madrid desde Vigo, por lo que el tren gana puntos en su partida contra el avión.

Esta nueva parrilla comercial de Renfe genera críticas en Castilla y León desde que se dio a conocer. En su momento, el alcalde olívico, Abel Caballero, respondió que Vigo «es inmensamente generoso». «Además de que nos hacen dar una vuelta de casi una hora, tenemos trenes que paran en A Gudiña, Puebla de Sanabria y Medina del Campo y que paran en Vilagarcía y en Santiago. Por tanto, Vigo sigue aportando paradas a otras ciudades y quiero que muestren el agradecimiento», replicó.

Caballero insistió en que «hay que seguir reduciendo los tiempos de viaje hasta que se haga el Vigo-Madrid por Cerdedo», variante que evitaría el paso por Santiago y reduciría el tiempo de viaje a Ourense en unos 50 o 55 minutos.