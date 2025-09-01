El rector de la USC ve «bo» un solo grado de Medicina

El rector de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, insiste en que el posicionamiento de su institución sobre los estudios de Medicina en Galicia no ha variado pese a lo sucedido en los últimos meses, viendo «bo» que se mantenga una sola titulación.

En una entrevista concedida al Correo Gallego, del mismo grupo de FARO, el máximo responsable de la USC, que afronta sus últimos meses en el cargo, habla de «avanzar na descentralización», pero ciñéndose exclusivamente a la docencia clínica y no teórica, asegurando que «estamos dando resposta ás demandas da formación de médicos na nosa comunidade».

López se abre a «contar con todos os hospitais para a formación» de los estudiantes y confirma que en septiembre se retomarán las negociaciones entre las universidades, pendientes ahora de conocer el estudio de las diferentes alternativas.