El rector de la USC ve «bo» un solo grado de Medicina
Aboga por ceder solo parte de docencia práctica
El rector de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, insiste en que el posicionamiento de su institución sobre los estudios de Medicina en Galicia no ha variado pese a lo sucedido en los últimos meses, viendo «bo» que se mantenga una sola titulación.
En una entrevista concedida al Correo Gallego, del mismo grupo de FARO, el máximo responsable de la USC, que afronta sus últimos meses en el cargo, habla de «avanzar na descentralización», pero ciñéndose exclusivamente a la docencia clínica y no teórica, asegurando que «estamos dando resposta ás demandas da formación de médicos na nosa comunidade».
López se abre a «contar con todos os hospitais para a formación» de los estudiantes y confirma que en septiembre se retomarán las negociaciones entre las universidades, pendientes ahora de conocer el estudio de las diferentes alternativas.
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- «Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales