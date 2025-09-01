La lluvia registrada la pasada semana casi duplica la caída en los tres meses y medio previos

El pasado 12 de mayo, cuando la estación meteorológica de Vigo contabilizó más de 32 litros por metro cuadrado, fue el último día en este año que se puede considerar pasado completamente por agua en la ciudad y dio paso a un período de tres meses y medio en el que únicamente se registró un acumulado de 12,2 litros por metro cuadrado.

En la semana que se acaba de cerrar, únicamente han hecho falta dos tramos de sendos días para acumular una cantidad de agua que casi duplica la caída en los 111 días anteriores, ya que entre el miércoles por la tarde y el domingo se registraron, según los datos publicados por Meteogalicia relativo a la estación de Vigo, 21,6 litros por metro cuadrado.

Las sensaciones de los vigueses coinciden en que estamos ante el verano más seco que se recuerda y los datos del portal público así lo confirman, ya que los más de 30 litros por metro cuadrado contabilizados en la estación meteorológica del casco urbano en el trimestre que forman junio, julio y agosto reflejan que no hay período que resista la comparación, acercándose algo el registro del año 2019, cuando la pluviosidad fue de 56,2 litros por metro cuadrado. Así, el año pasado, por ejemplo, entre junio y agosto se contabilizaron 103,4 litros por metro cuadrado; en 2023 la cifra fue de 161,8 y en 2022 y 2021, el dato también superó las tres cifras.

Registro de lluvias en 2025 / Hugo Barreiro

La escasez de precipitaciones durante las últimas semanas se ha dejado notar en la salud del principal embalse que abastece a la ciudad, ya que Eiras se ha situado a un 70% de su ocupación, niveles que no han llevado a decretar la situación de prealerta al contar con reservas todavía suficientes.

Esto no es casualidad, ya que pese a registrar un final de primavera y un verano muy seco, el inicio del año fue especialmente lluvioso en Vigo, ya que en los primeros cuatro meses y medio del ejercicio cayeron más de 850 litros por metro cuadrado. La inestabilidad meteorológica continuará los próximos días.