Un ladrón logra huir de la policía por los tejados en Vigo
Otro hombre que participaba en el robo en un establecimiento de la calle Extremadura fue interceptado
Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un hombre de 35 años de edad, R.S.G.P., como presunto autor de un robo con fuerza cometido en un establecimiento de la ciudad, tras ser atrapado cuando intentaba huir de las fuerzas policiales.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado, cuando el 092 recibió un aviso a través de la central de servicios de la Policía Nacional, por un robo en un local de la calle Extremadura. En el lugar se presentaron una dotación de la Policía Local y una del 091, y fueron informados de que los presuntos ladrones todavía estaban en el interior del establecimiento.
De este modo, los agentes se repartieron para bloquear las posibles salidas y, mientras que miembros de la Policía Nacional se dirigieron a la parte trasera, agentes de la Policía Local saltaron el acceso para entrar en el local.
En ese momento, un varón encapuchado salió de un portal contiguo y emprendió la huida a la carrera, aunque fue perseguido e interceptado por efectivos del 092, que procedieron a su detención.
El otro sospechoso fue perseguido por los tejados por agentes de la Policía Nacional pero, debido a la ventaja que tenía, logró escaparse.
Cuando la Policía pudo entrar al interior de la terraza donde se cometió el robo, encontró una mochila con varias botellas y la caja registradora forzada.
