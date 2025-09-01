Los juzgados empiezan la cuenta atrás para encarar la gran reforma

Judicialmente hablando, Vigo vivió un hito en 2022, con la mudanza desde los viejos edificios de la calle Lalín a la imponente Ciudad de la Justicia. Ahora, en plena vuelta al curso judicial tras el parón de agosto, en la torre blanca de Pizarro afrontan otro reto: el de prepararse de cara a la gran reforma estructural que supondrá el fin de los decimonónicos órganos judiciales unipersonales. El que se denominará Tribunal de Instancia de Vigo entrará en vigor dentro de solo cuatro meses, el 31 de diciembre, que será cuando el tradicional modelo de juzgados estancos dé paso a una organización del trabajo que se canalizará a través de grandes servicios comunes y áreas.

¿Cómo explicar de forma sencilla el cambio? Juan José Yáñez, portavoz nacional del sindicato UPSJ y letrado de la Administración de Justicia (LAJ) en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, afirma que con el modelo actual cada juzgado es una «unidad completa». Es decir, realiza todo el trabajo, desde que se recibe el procedimiento hasta que, una vez enjuiciado y sentenciado, se ejecuta. La reforma pone fin a ese modo de proceder: «Una buena manera de entenderlo es haciendo un símil con la factoría de Stellantis. Nuestra forma de trabajo actual sería comparable a que en ese fábrica hubiese equipos compuestos por dos ingenieros y ocho operarios para hacer cada uno de ellos todas las fases, para montar un coche completo. Y la que tendremos en cuanto entre en vigor la reforma será como trabajar en una cadena de montaje».

La misma ley que introdujo la mediación y los cambios en violencia de género

El rompedor modelo organizativo se desarrolla en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la misma que introdujo el requisito ya vigente de la mediación para pleitear en la jurisdicción civil y la misma también que otorga a los juzgados de Violencia sobre la Mujer la competencia de todos los delitos de agresión sexual cometidos contra mujeres, un cambio que está a la vuelta de la esquina, ya que se hará efectivo en octubre. La reforma de los tribunales de instancia se implantará en Vigo y en las otras seis grandes ciudades gallegas –A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense y Pontevedra– el 31 de diciembre, mientras que en los partidos judiciales más pequeños –en el área olívica afecta a Porriño, Tui, Ponteareas y Redondela– ya está en vigor desde el 1 de julio.

En julio el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, se reunió en la macrosala de la Ciudad de la Justicia con los magistrados y letrados judiciales vigueses para abordar cómo será la nueva oficina judicial, cuya implantación en Galicia implica al Ministerio de Justicia y a la Xunta, que esta pasada primavera aprobó la resolución que concreta cómo será el diseño y estructura de la nueva oficina judicial en las distintas demarcaciones judiciales gallegas, entre ellos la viguesa. «La complejidad de la reforma tiene particular relevancia en Galicia por el elevado número de partidos judiciales, su dispersión territorial y su diferente tipología», se advierte en el decreto, que se publicó el 7 de mayo en el DOG.

Una reforma que implica a 38 juzgados y dos secciones de la Audiencia

El cambio no será fácil en Vigo ya que la nueva organización implica a 38 juzgados unipersonales y a las dos secciones desplazadas de la Audiencia, donde en total trabajan prácticamente 50 magistrados, 40 LAJ y más de 300 funcionarios. De cara a que todo salga lo mejor posible, el juez decano vigués Germán Serrano, y los de las otras seis grandes ciudades gallegas, pidieron formalmente que se cree una comisión de seguimiento del nuevo modelo, «con nuestra intervención y la de los futuros directores de los servicios comunes». La solicitud fue elevada al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que la abordó en una de su Salas de Gobierno de julio, acordando dar traslado a la Dirección Xeral de Xustiza «para su conocimiento y demás efectos».

Los magistrados pasarán a organizarse en secciones. Los letrados judiciales y los funcionarios integrarán una enorme oficina judicial que en la ciudad olívica se dividirá en tres servicios comunes y en otro más que servirá a la Audiencia: el general, el de tramitación y el de ejecución. En la tramitación habrá otra subdivisión en áreas: la civil, la social/contenciosa y la penal. «Es cierto que la ley establece unos plazos de implantación muy ajustados y que la transición será compleja. Pero, una vez habituados, creo que el sistema será más eficiente, permitirá reforzar aquellas áreas concretas donde se formen los cuellos de botella. Eso sí, la reforma debería venir acompañada de las herramientas informáticas que permitan alcanzar dicha eficiencia», reflexiona Juan José Yáñez.

Igual que para los funcionarios, el cambio para los letrados judiciales será de calado y muchos de ellos harán además funciones de dirección y jefatura en los servicios comunes. Los concursos para la provisión de estos puestos fueron convocados en pleno agosto. La cuenta atrás ya está en marcha.