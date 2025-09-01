El jefe de Salud Mental, nuevo número dos del Área Sanitaria de Vigo

El jefe del Servicio de Salud Mental del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), el doctor José Manuel Olivares Díez, es el nuevo director asistencial del Área Sanitaria de Vigo. A nivel médico, se convierte en el número dos de los hospitales públicos y los centros de salud de los 26 concellos que la componen. Sustituye en el cargo a la doctora Esther Casal Rodríguez, que dimite del cargo que había asumido en junio del año pasado y ha pedido el regreso a su plaza en el Servicio de Admisión y Documentación.

El doctor Olivares es médico psiquiatra y ejerce como jefe de servicio desde 2014. Además de ampliar y reorganizar la atención en este campo tratando de adaptarla a las nuevas realidades, no ha dejado de lado la labor docente e investigadora. Ahora asume también la organización asistencial de todo el área y tendrá bajo su mando las direcciones de Atención Hospitalaria, Atención Primaria, Enfermería y Procesos de Soporte. "Unha figura de recoñecido prestixio, cunha visión integradora e innovadora, que contribuirá a reforzar a calidade asistencial", subrayan desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), obtuvo su doctorado en Psiquiatría en la Universidad de Oviedo y completó su especialidad en Vigo y en la Universidad de Cambridge. Es profesor asociado de la USC, investigador responsable del Grupo de Neurociencia Traslacional del Instituto de de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), único grupo gallego de investigación vinculado al Centro de Investigación Biomédica en Red Salud Mental (Cibersam).

Cuenta el Sergas, a través de un comunicado, que "durante a súa traxectoria profesional, o seu labor estivo marcado pola procura constante da normalización da abordaxe da Saúde Mental dentro do sistema sanitario público, impulsando programas innovadores na área como o de atención temperá a primeiros episodios psicóticos en coordinación coas asociacións de pacientes, a creación da Unidade de prevención do suicidio, ou a apertura en 2023 da nova unidade de hospitalización do Hospital Público Álvaro Cunqueiro, entre outros".