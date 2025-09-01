El Galicia Fest reunió a unos 13.000 asistentes

Más de 13.000 personas dieron la bienvenida al Galicia Fest, que se coronó en su primera edición, con un «éxito rotundo», según destacaron desde la organización del evento. Todo ello, añadieron, «a pesar de que durante las dos jornadas que se prolongó el festival, la lluvia hizo acto de presencia».

Paula Koops, Noan, Hey Kid, Fredi Leis, Marlon, Beret, Leire Martínez y Maldita Nerea fueron los encargados de hacer vibrar al público durante el segundo día, mientras que el primero estuvo protagonizado por Éxtasis, La Habitación Roja, Samuräi, Sexy Zebras, Dani Fernández, Mikel Izal y Dorian.

El deporte también tuvo su hueco, con un torneo 3x3 de baloncesto, tanto en categoría masculina como femenina.