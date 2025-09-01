Vigo inicia septiembre con el desembarco de 7.000 viajeros en dos cruceros

Con el inicio de septiembre, el puerto de Vigo afronta el mes del año más importante del tráfico de cruceros hasta la fecha (empatado con abril), para el que están programadas 15 escalas y la llegada de cerca de 40.000 pasajeros.

Habrá tres jornadas con doble atraque y una visita inaugural el día 6 a cargo del lujoso crucero de expedición Le Laperouse, buque insignia de la naviera Ponant. Los dobletes están previstos para los días 18, con Costa Diadema y Norwegian Jewel y 19, de la mano de Island Sky y Costa Favolosa.

Pero antes, este lunes se dieron cita Ventura y Sky Princess, que sumaron 6.923 pasajeros, británicos en su mayoría, y 2.512 tripulantes, según informaron las agencias Pérez y Cía. y Antares. El primero llegó en ruta de A Coruña a Lisboa en crucero circular desde Southampton de diez noches de duración, en el que sus 3.344 pasajeros visitan Santander, A Coruña, Vigo, Lisboa, Leixoes y Cherburgo. Algo más largo es el viaje del Sky Princess, también desde Southampton y de dos semanas de duración, cuyos 3.579 pasajeros conocerán Vigo, Cádiz, Málaga, Ajaccio, Marsella, Gibraltar y Lisboa.

Y aunque setiembre ocupará un lugar de honor de una temporada que prevé sumar 120 escalas, octubre se prepara para el gran desembarco con 24 atraques, la cifra más alta de los últimos 21 años.