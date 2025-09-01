El comite de Vitrasa anuncia movilizaciones tras la sanción a varios conductores por tener accidentes

El Comité de Empresa de Vitrasa acaba de anunciar el inicio de movilizaciones tras varias sanciones que ha impuesto la empresa a dos trabajadores tras haber tenido un accidente con los autobuses durante sus jornadas de trabajos

Denuncian que durante el último mes se han notificado dos sanciones a trabajadores por tener accidentes. «Como ya hemos reivindicado en muchas ocasiones, las condiciones de trabajo impuestas por la empresa, unidas a las del tráfico de nuestra ciudad; dan como resultado una presión excesiva en nuestro día a día y lógicamente esto puede traducirse en errores y accidentes. Si para nosotros supone una carga emocional importante tener accidentes; que estos sean sancionados añade más presión a nuestro trabajo», subrayan desde el comité de empresa de la concesionaria de transporte público de Vigo.

Los responsables sindicales remarcan, además, que ninguno de los citados accidentes fue motivado por saltarse las normas o incumplir el código de circulación. «Han sido únicamente debido a unas condiciones impuestas por la empresa y al caos circulatorio de esta ciudad. Diariamente evitamos una gran cantidad de accidentes y no queremos que se nos premie por ello, por lo que entendemos que tampoco se nos debe sancionar por lo contrario. Nos esperan meses muy complicados con las obras que se están acometiendo: Lepanto, avenida de Madrid, inicio de las rampas de Gran Vía...; todo esto unido al comienzo del curso escolar, luces de navidad y cualquier otro evento que vaya a surgir provocará que estas situaciones se vean incrementadas», explica el Comité de Empresa.

Aseguran también que «los tiempos de recorrido insuficientes que históricamente padecemos y venimos denunciando no se ven ampliados ni siquiera ante ninguna de estas incidencias por lo que aumenta aún más la presión a la que nos vemos sometidos el personal de conducción».

Movilizaciones

Por todo esto desde el Comité de Empresa han decidido comenzar una serie de movilizaciones que se verán incrementadas en caso de que no haya una rectificación y un cambio de actitud por parte de la empresa. Las primeras movilizaciones consistirán en unas concentraciones en la puerta de las instalaciones de Vitrasa los días 10 y 18 de septiembre de 2025 de 7.00 a 10.00 horas.