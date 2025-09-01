Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caballero, en las fiestas de San Campio

Valadares continúa celebrando las fiestas de San Campio, que arrancaron el pasado miércoles y se prolongarán hasta mañana, con la música como la gran protagonista. Entre los asistentes, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y la concejala Olga Alonso.

