Caballero felicita a los bomberos de Vigo por su trabajo «solidario» en la extinción de los incendios en Galicia

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, recibió hoy a un grupo de bomberos de Vigo para trasladares su felicitación por su participación «solidaria» en los incendios ocurridos en el resto de municipios de Galicia.

«21 bomberos de Vigo participaron en la extinción de los incendios forestales de Galicia. Y hoy los recibí para felicitarlos por su actuación. Se presentaron voluntarios. Por tanto, hicieron una solidaridad desde Vigo tan notable y tan importante. Y toda la ciudad, porque el coste de este desplazamiento, de todos los desplazamientos y de todas estas extinciones, lo financia la ciudad de Vigo. Hicieron catorce salidas a diferentes lugares de Galicia», destacó el regidor olívico.

Caballero puso en valor que las salidas de los bomberos de Vigo se realizaron con material de extinción de gran tecnología y material pesado. En general –explicó Caballero– funcionaron con un gran camión forestal cuatro por cuatro y con cuatro toneladas y media de agua y cinco efectivos de bomberos en cada uno de estos camiones.

«Estuvimos en As Neves, en Muxía, en Salceda, en Verín, en Santa Comba, en Oimbra; de nuevo volvimos a Verín en As Regadas, en A Rúa, en Ribadavia, dos días consecutivos en Ribadavia. Y finalmente en Vilaboa y en Oia. Debo decir que en el incendio de Vilaboa enviamos 14 efectivos. Por tanto, ya fue una movilización muy activa, con un camión forestal pesado, con vehículos de apoyo», destacó el alcalde de Vigo. «En el incendio de Oia se desplazaron tres vehículos con diez efectivos, dos grandes bombas urbanas y un camión bomba nodriza pesad», agregó.

Reclama el reconocimiento de la Xunta

«Yo estoy orgulloso del planteamiento y de la actuación de los bomberos. Así se lo hice saber. Los felicité en nombre de la ciudad y en nombre de Galici y estoy esperando el reconocimiento de la Xunta de que Vigo los apoya. Y lo hicimos tan pronto como nos llamaron.

«El presidente de la Xunta no hizo una sola referencia al apoyo de los bomberos de Vigo en la extinción de los incendios de Galicia. Ni una sola referencia», critica Caballero.