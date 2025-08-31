El sector hotelero de Vigo se «rearma» con más de 80 nuevas habitaciones

El turismo no deja de crecer en la ciudad y todo apunta a que lo seguirá haciendo los próximos años gracias, principalmente, al bum de la Navidad y a las playas y las Cíes en verano, momento en el que Vigo saca la bandera de refugio climático, un concepto que cobrará más relevancia con el tiempo. El sector de los alojamientos es consciente de esta realidad marcada por la llegada de visitantes de forma cada vez más desestacionalizada. Basta con comprobar cómo aumenta mes a mes el censo de viviendas de uso turístico, que suman más de 2.400, según el registro de la Xunta de Galicia —cerca de 1.400 anunciadas en plataformas—. Los hoteles también aprovechan esta ola. Hay dos en construcción, uno en obras y un cuarto abrió sus puertas este mismo año en la calle más comercial de la ciudad, Príncipe (número 7).

Uno de los proyectos más esperados tanto por historia como por envergadura es la recuperación del emblemático hotel La Chata, en Carral. Más de dos décadas después de su cierre, volverá a latir a las orillas de la ría con 42 habitaciones, según trasladaron a FARO los responsables de la actuación. La promotora es Urioka y Kouza SL, del grupo ABC. La obra, encargada a la constructora Di Milano, es muy ambiciosa, ya que, además de ofrecer alojamiento, el futuro negocio tendrá el objetivo de dinamizar una calle que se ha quedado huérfana tras el cierre de negocios.

Albergará un mercado abierto a todo el público para que vecinos y visitantes acudan a comprar y degustar productos tradicionales. La intención es convertirlo en un punto de encuentro entre los ciudadanos y las culturas que convergen en la ciudad. Se mantendrá la esencia del edificio original, que será reacondicionando respetando todos los elementos arquitectónicos. Los plazos para continuar y finalizar la intervención, ya empezada, dependen del visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, aún pendiente, según indicaron a este periódico fuentes conocedoras..

En el número 8 de la calle Real, en pleno Casco Vello, ya están en marcha las obras para recuperar un edificio del año 1900, según la información del Catastro, y convertirlo en hotel. Contará con un total de 30 habitaciones distribuidas en los tres pisos superiores, en la planta baja y en la bajocubierta. En los dos sótanos, se ubicarán el almacén, vestuarios para los trabajadores, una cafetería-comedor, aseos, una gran terraza, la cocina del hotel y una cámara de frío, entre otras dependencias.

Está catalogado con el nivel tres de protección estructural, por lo tanto, en la intervención, se deben proteger las fachadas de piedra, la estructura interior, los balcones y barandillas, las escaleras, las carpinterías de madera, el muro de cierre de la parcela y el portal.

Príncipe y Hotel Bahía

Desde principios de mayo, acoge a visitantes el Príncipe 7 Rooms Hotel Boutique Vigo, en la calle más comercial de la urbe. Con 12 habitaciones, este emblemático edificio de 1869 transformado en alojamiento respeta el origen histórico del inmueble tras ser cuidadosamente restaurado por completo, preservando la piedra y el mármol que componen su ADN.

Entre las actuaciones más ansiadas, destaca la reforma del Hotel Bahía, pieza clave del skyline vigués. Según ha podido saber FARO, empezará en febrero, una vez superada la época navideña. El proyecto contempla la renovación de espacios comunes, habitaciones y apartamentos, así como la renovación de las fachadas.